Потоплення пасажирського порома "Донья Пас" стало найбільшою морською катастрофою в мирний час за всю історію. Під час його зіткнення з танкером загинуло понад 4 тисячі людей.

У 1963 році на японській верфі "Ономіті Дзосен" побудували й спустили на воду пасажирський пором під назвою "Хімеурі Мару". Його довжина становила 93 метри. Пором був розрахований на перевезення понад 1,5 тисячі пасажирів. Детальніше про це – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Впродовж 12 років судно безперешкодно курсувало японськими водами, поки його не викупила філіппінська компанія. Вони перейменували пором на "Дон Сульпіцій" і продовжили використовувати за призначенням.

Пором "Донья Пас"

У 1979 році під час перевезення понад 1 тисячі пасажирів на судні спалахнула пожежа. Для людей на борту все завершилося щасливо, проте це сильно пошкодило пором, тому він потребував серйозного ремонту.

Через 2 роки він відновив свою роботу. Після цього судно отримало назву "Донья Пас". Воно двічі на тиждень курсувало маршрутом Маніла – Катбалоган – Таклобан й у зворотному напрямку.

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Що трапилося з судном

У грудні 1987 року пором "Донья Пас" вчергове потрапив у аварію. Попри хорошу погоду, море того дня було неспокійним. Близько 22:30, коли більшість пасажирів вже спали, судно проходило протокою Таблас, неподалік від філіппінського острова Мариндуке.

В цей час на його шляху опинився танкер під назвою "Вектор". На його борту було понад тисяча кубічних метрів бензину та інших нафтопродуктів. Тієї миті на обох суднах ніхто не стежив за курсом, а навігаційні системи були відсутніми.



Пором "Донья Пас" / Скриншот з відео

На капітанському містку "Доньї Пас" перебував лише 1 член екіпажу. Решта тоді випивали та дивилися телевізор. Як виявилося згодом, танкер перебував у цих водах нелегально. У "Вектора" не було жодної ліцензії на будь-які перевезення. Саме через ці порушення й відбулося їхнє зіткнення.

Як рятували людей

Після вибуху, який пролунав на танкері, з нього на поверхню води вилились нафтопродукти, які зразу спалахнули. Один з пасажирів, якому вдалося вижити, стверджував, що море довкола суден було охоплено полум'ям і пожежа поширювалася з неймовірною швидкістю.

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Через це пасажирів охопила паніка. Рятувальні жилети на поромі були під замком, а знайти ключі в хаосі не вдавалося. Рятівні човни скидали на воду, не дотримуючись жодних інструкцій. Люди намагалися врятуватися різними способами, тому навіть стрибали за борт у воду, що палала.

Скільки людей загинуло

Від удару "Донья Пас" розколовся навпіл, а через 2 години судно пішло на дно. Ще через стільки ж часу затонув і танкер "Вектор". Місцева влада отримала інформацію про катастрофу лише через 8 годин. Тільки тоді розпочалася рятувальна операція. Пасажирів кинули напризволяще, адже ніхто не намагався їм допомогти.

З невідомих причин із жодного судна не надійшов сигнал SOS. Живими дістатися до берега вдалося лише 24 пасажирам порома та 2 членам екіпажу "Вектора". Однак всі вони отримали серйозні опіки. Впродовж наступних днів на берег викинуло близько 300 тіл, які були об'їдені морськими хижаками. Тіла багатьох загиблих так і не вдалося виявити.

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Відповідно до заяви компанії, яка була власником "Доньї Пас", того дня на борту порому перебувало 1 553 людини, 60 з яких – члени екіпажу. Проте справжня кількість пасажирів виявилася значно більшою.

Окрім офіційно зареєстрованих у списках осіб, поромом переправляли пасажирів, які придбали квитки нелегально за зниженою ціною. Також до цієї кількості не належать діти, для яких не оформлювали окремих квитків. Таким чином, пором був значно перевантажений. Пасажирам доводилося розташовуватися на палубі та в коридорах.



Загиблі під час морської катастрофи / Скриншот з відео

З морського дна вдалося підняти 21 загиблого, однак лише 1 із них був офіційно зазначений у списках пасажирів. Член Палати представників Філіппін заявляв, що в списках не було щонайменше 2 тисяч осіб.

Чим закінчилася історія

Розслідування аварії тривало до 1999 року. Потім комісія оголосила, що на борту порома перебував 4341 пасажир. Трагедія забрала життя більшості з них, адже того дня в морі загинули понад 4 300 осіб.

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Представники компанії зобов'язалися виплатити сім'ям загиблих компенсацію у розмірі 20 тисяч філіппінських песо кожному. Втім, повністю виконати свої зобов'язання вони зуміли лише через 30 років після катастрофи – у 2017 році.

Зіткнення пасажирського порома "Донья Пас" і танкера "Вектор" назавжди увійшло в історію. Це найбільша за кількістю загиблих морська катастрофа, яка трапилася у мирний час.