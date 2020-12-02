На Чернігівщині молодий лось потрапив у пастку – ймовірно, він впав у колишню пожежну водойму. Це сталося на території старої військової пекарні біля села Ревунів Круг.

Тварину виявили військові, які 1 грудня здійснювали плановий обхід полігону. Про це повідомили у Чернігівському обласному управлінні мисливського і лісового господарства.

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Вони одразу звернулися до спеціалістів відділу мисливського господарства, на місце прибули єгерські служби. Їм вдалося врятувати виснажену тварину.

Молодий лось упав до бетонної споруди у землі, вона була повністю заповнена водою. Її глибина сягала 5 метрів, а розміри – приблизно 4 на 5 метрів.



Молодого лося врятували на Чернігівщині / Фото управління мисливського і лісового господарства



З врятованою твариною все гаразд / Фото управління мисливського і лісового господарства

Рятівники поклали лося на суху солому, його накрили теплим пледом, а також розпалили поруч вогонь. Через деякий час лось, зігрівшись та отямившись від такої пригоди, повернувся до лісу.

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