Потрапив у смертельну пастку: молодого лося врятували на Чернігівщині – фото
На Чернігівщині молодий лось потрапив у пастку – ймовірно, він впав у колишню пожежну водойму. Це сталося на території старої військової пекарні біля села Ревунів Круг.
Тварину виявили військові, які 1 грудня здійснювали плановий обхід полігону. Про це повідомили у Чернігівському обласному управлінні мисливського і лісового господарства.
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Вони одразу звернулися до спеціалістів відділу мисливського господарства, на місце прибули єгерські служби. Їм вдалося врятувати виснажену тварину.
Молодий лось упав до бетонної споруди у землі, вона була повністю заповнена водою. Її глибина сягала 5 метрів, а розміри – приблизно 4 на 5 метрів.
Молодого лося врятували на Чернігівщині / Фото управління мисливського і лісового господарства
З врятованою твариною все гаразд / Фото управління мисливського і лісового господарства
Рятівники поклали лося на суху солому, його накрили теплим пледом, а також розпалили поруч вогонь. Через деякий час лось, зігрівшись та отямившись від такої пригоди, повернувся до лісу.
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