Чи потрібен локдаун у грудні: Зеленський пропонує українцям "референдум"
Український президент Володимир Зеленський пояснив, що локудауну у грудні можна уникнути. Для цього потрібно, аби українці були свідомими та дотримувалися карантинних обмежень.
Глава держави порівняв передумови запровадження локдауну з всеукраїнським референдумом. Відповідне відеозвернення опублікував Офіс Президента на офіційній сторінці у фейсбуці.
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Зеленський наголосив, що не зовсім так усі собі уявляли народовладдя, але зараз громадянам країни доведеться взяти участь у "всеукраїнському референдумі".
Питання – "локдаун в грудні". Що робити якщо ваша відповідь "ні" – все дуже просто. Будь ласка, народ, носіть маски! Носіть їх правильно,
– закликав Зеленський.
Він також закликав українців дотримуватися карантинних обмежень та необхідних заходів – дезінфікувати руки, дотримуватися соціальної дистанції, уникати масових скупчень та зміцнювати імунітет.
За словами президента, локдауну у грудні точно не буде, натомість у січні – ймовірність цього "не мала". Попри це, Зеленський запевнив, що державний кордон не закриватимуть, тож скасовувати відпустки українцям не варто.
Про що говорив Зеленський у новому зверненні: дивіться відео
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