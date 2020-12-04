Український президент Володимир Зеленський пояснив, що локудауну у грудні можна уникнути. Для цього потрібно, аби українці були свідомими та дотримувалися карантинних обмежень.

Глава держави порівняв передумови запровадження локдауну з всеукраїнським референдумом. Відповідне відеозвернення опублікував Офіс Президента на офіційній сторінці у фейсбуці.

Важливо В уряді назвали можливі обмеження локдауну й дату остаточного рішення

Зеленський наголосив, що не зовсім так усі собі уявляли народовладдя, але зараз громадянам країни доведеться взяти участь у "всеукраїнському референдумі".

Питання – "локдаун в грудні". Що робити якщо ваша відповідь "ні" – все дуже просто. Будь ласка, народ, носіть маски! Носіть їх правильно,

– закликав Зеленський.

Він також закликав українців дотримуватися карантинних обмежень та необхідних заходів – дезінфікувати руки, дотримуватися соціальної дистанції, уникати масових скупчень та зміцнювати імунітет.

За словами президента, локдауну у грудні точно не буде, натомість у січні – ймовірність цього "не мала". Попри це, Зеленський запевнив, що державний кордон не закриватимуть, тож скасовувати відпустки українцям не варто.

Про що говорив Зеленський у новому зверненні: дивіться відео