Центральна влада та лідери місцевих громад повинні налагоджувати співпрацю. Вони мають це робити задля розв'язання проблемних питань на місцях та успішного розвитку регіонів країни.

Після місцевих виборів необхідно вибудовувати діалог з лідерами громад. Про це зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю програмі "Бацман", повідомили на сайті ОП.

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Налагодження співпраці

За словами Тимошенка, наразі він займається налагодженням співпраці з представниками влади на місцях.

Я вважаю, що нам потрібен постійний діалог і постійна комунікація з владою на місцях. Те, чого дійсно не було останній рік,

– він зазначив.

Робота на розвиток кожного регіону

На думку заступника керівника ОП, потрібно працювати на розвиток кожного окремого регіону, на розв'язання їхніх проблем. "У мерів немає політичних амбіцій йти у президенти. Переважно це люди, які займаються громадами та їхніми проблемами й питаннями на місцях. Ми зі свого боку хочемо їм допомогти. Це все одна країна – Україна", – сказав Тимошенко.

Місток через економіку

Також він зазначив, що на нинішньому напрямку роботи головне його завдання – зшивати, об'єднувати регіони. Одним з механізмів такого об'єднання є економічна складова.

"У нас з ними місток через економіку. Якісь проєкти фінансують з державного бюджету, якісь – з місцевого. Це наш місток, де ми разом можемо працювати", – він додав.