Потрібен постійний діалог центральної влади з місцевою, – заступник голови Офісу Президента
Центральна влада та лідери місцевих громад повинні налагоджувати співпрацю. Вони мають це робити задля розв'язання проблемних питань на місцях та успішного розвитку регіонів країни.
Після місцевих виборів необхідно вибудовувати діалог з лідерами громад. Про це зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю програмі "Бацман", повідомили на сайті ОП.
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Налагодження співпраці
За словами Тимошенка, наразі він займається налагодженням співпраці з представниками влади на місцях.
Я вважаю, що нам потрібен постійний діалог і постійна комунікація з владою на місцях. Те, чого дійсно не було останній рік,
– він зазначив.
Робота на розвиток кожного регіону
На думку заступника керівника ОП, потрібно працювати на розвиток кожного окремого регіону, на розв'язання їхніх проблем. "У мерів немає політичних амбіцій йти у президенти. Переважно це люди, які займаються громадами та їхніми проблемами й питаннями на місцях. Ми зі свого боку хочемо їм допомогти. Це все одна країна – Україна", – сказав Тимошенко.
Місток через економіку
Також він зазначив, що на нинішньому напрямку роботи головне його завдання – зшивати, об'єднувати регіони. Одним з механізмів такого об'єднання є економічна складова.
"У нас з ними місток через економіку. Якісь проєкти фінансують з державного бюджету, якісь – з місцевого. Це наш місток, де ми разом можемо працювати", – він додав.
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