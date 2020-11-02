Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно терміново перезавантажити судову гілку влади, зокрема і Конституційний Суд України. Для цього треба простий закон, який можна швидко ухвалити.

Зеленський зазначив, що потрібно якнайшвидше говорити про законодавчі зміни. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

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Глухий кут судової гілки

За його словами, у судовій гілці влади є глухий кут. Тому перезавантаження суддів КСУ потрібно робити тільки прозорим і відкритим способом.

Всі люди через мікроскоп дивитимуться, хто ж потрапив у новий склад КСУ,

– зазначив Зеленський.

Конкурсний відбір суддів

Президент України відзначив, що він – за конкурсний відбір суддів.

"У нас з вами, попри цей політичний кут, є реальний шанс повністю перезавантажити і реформувати судову гілку влади. Адже в Україні є небезпечні судді з небезпечними кейсами, висновками, рішеннями", – зазначив президент.

Він також додав, що саме через таких суддів в Україні – багато проблем і відсутність довіри до судової гілки влади. "Ми маємо шанс перезавантажити суди, починаючи з КСУ. Це єдине правильне рішення". – сказав Зеленський.

Відмова суддів КСУ йти у відставку

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що він не має сценарію на той випадок, якщо судді Конституційного суду відмовляться йти у відставку.

По-перше, вони – громадяни України, а потім вже судді. І вони не можуть йти всупереч рішенням парламенту і довіри суспільства. Я не знаю, чи це правда, але 2% повністю довіряють КСУ. Тому я вважаю, що це буде не наша справа,

– сказав президент.

Він наголосив на тому, що цим рішенням займатимуться відповідні органи.

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