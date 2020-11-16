Більшість підприємців з обуренням сприйняли введення карантину вихідного дня. Дехто вийшов на страйки, а хтось вирішив підписати відповідну петицію. Проте деякі українці мають іншу думку щодо карантинних обмежень.

Журналісти розпитали жителів Харкова, Львова та Тернополя про те, що вони думають про відповідні обмеження. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Що думають у Харкові

На думку деяких мешканців Харкова, карантин вихідного дня не зовсім потрібний. Люди повинні працювати та заробляти гроші, адже у цьому випадку не допоможе ніхто, вважають місцеві.

За словами одного з мешканців міста, статистика свідчить, що у молодої здорової людини ймовірність померти від вірусу – дуже низька. А коли людей позбавляють роботи, то вони страждають, зауважив харків'янин В'ячеслав. Водночас він додав, що потрібна відповідна робота з медичною системою, завдяки якій держава допомагатиме людям, а не шкодити.

Дехто з мешканців міста повідомив, що через карантин залишився без місця роботи. За словами харків'янки Вікторії, вона працює у сфері туризму, а через карантинні заходи – немає грошей на оплату оренди приміщення.

Офісу немає, але з людьми потрібно десь зустрітися. Нещодавно я віддала документи на лавочці на зупинці, тому що в кав’ярню ми не змогли зайти – вона закрита на карантин вихідного дня,

– розповіла харків'янка Вікторія.



Через карантин у людей виникли проблеми з роботою / Скриншот з відео

Як ставляться до карантину у Львові

Деякі мешканці Львова вважають, що відповідні дії влади є панікою, однак потрібно лише чекати дієву вакцину. За словами львів'янки Інни, взагалі невідомо, як карантин вихідного дня може повпливати на розповсюдження коронавірусу.

"Люди як ходили, так і будуть ходити, кращим виходом є не карантин вихідного дня, а дотримання санітарних умов і носіння масок. Однак це потрібно ретельно контролювали", – зазначила жителька міста.



У Львові розповіли, що думають, про карантин / Скриншот з відео

Серед інших львів'ян також розповіли про негативне ставлення до карантину вихідного дня. Деяким мешканцям міста у вихідні "хочеться хоча б випити кави з друзями", однак вони також вважають, що, мабуть, повний локдаун насправді є єдиним виходом.

Що думають мешканці Тернополя

Згідно з думкою частини жителів Тернополя, карантинні обмеження потрібні, але необхідно роз'яснити людям відповідні наслідки. Проте інша частина мешканців переконана, що позитивного результату не буде, а такі дії влади лише погано вплинуть на громадян.

Українці про карантин вихідного дня: дивіться відео 24 каналу