Через збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні Кабмін ухвалив рішення посилити карантинні обмеження. Уряд скасував поділ країни на зони та запровадив карантин вихідного дня.

Які в українців плани на карантин вихідного дня та чи він взагалі їм потрібен? Про це дізналися журналісти 24 каналу.

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Що думають кияни

Думки киян щодо дозвілля під час карантину вихідного дня розділилися. Дехто вирішив сидіти вдома через обмеження. Інша частина опитуваних не планує дотримуватися ізоляції.

Чи потрібен киянам карантин

Також журналісти запитали в киян, чи взагалі потрібен у країні національний карантин:

"Карантин не досягне того результату, який хоче влада".

"Потрібно застосувати більш жорсткі заходи не тільки у вихідні. Адже люди упродовж тижня все одно відвідують заклади та користуються транспортом".

"Я підтримую це рішення, тому що рівень захворюваності росте і з цим потрібно щось робити".

"Варто спробувати. Адже навіть у західних країнах, де медицина менш розвинута, ніж в Україні, карантинні заходи жорстокіші".

"Потрібно керуватися Конституцією. Вона – основний документ України, а не постанова Кабміну, яка має рекомендаційний характер".

Зазначимо! Станом на 12 листопада, у столиці вже 47 563 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 925 киян. Подолали хворобу 17 979 мешканців Києва, з них 506 за минулу добу.

Чи підтримують кияни карантин вихідного дня: дивіться відео

Яка реакція вінничан

Вчора, 11 листопада, представники малого бізнесу організували протест. Майже 300 людей вийшло до міської ради, аби показати своє обурення. У руках вони тримали пательні та ложки. Так вінничани намагалися сказати про те, що якщо заклади на вихідних закриють, то вони будуть змушені голодувати.

Кореспонденти запитали у вінничан, як вони ставляться до карантину вихідного дня. Молодь висловила своє обурення, а люди старшого віку з розумінням поставилися до такого рішення, зазначивши, що здоров'я – найголовніше.

"Я, наприклад, за. Нехай буде так, тільки не локдаун, який був весною. Тому що це крах для нас усіх. Краще, щоб у вихідні люди сиділи вдома".

"Карантин вихідного дня змінив мої плани. Оскільки я працюю з понеділка по п’ятницю, то вихідні – це єдиний час, який можна виділити для того, щоб відвідати магазини, які, на жаль, тепер будуть закриті".

"У мене змінилися плани. Тому що невістка замовила ресторан на суботу, а тепер все закрито".

Зазначимо! Наразі у Вінницькій області зафіксували 13 тисяч 154 випадків. Одужали 7 632 людини, серед них – 446 дітей. 71% ліжок заповнено.

Як вінничани реагують на введення національного карантину: дивіться відео

Реакція львів'янів

Львів'яни по-різному реагують на новину про карантин вихідного дня. Втім – радше негативно, аніж позитивно. Адже Львів – це туристичне місце, багато містян працюють у сфері послуг – у ресторанах, кав'ярнях, готелях. Чимало з них ризикують залишитися без роботи.

Зауважимо, що вчора, 11 листопада, львівські підприємці масово підтримали всеукраїнську акцію протесту проти карантину вихідного дня.

Натомість Львівська міська рада готує позов до суду через карантин вихідного дня, а також створює робочу групу для допомоги підприємцям.

Як реагують львів'яни:

"В принципі, я і не планувала десь на вихідні дні йти. Ми дотримуємося домашнього режиму. Єдине, коли мені потрібно дійсно на роботу, то виходжу. Плани це мені не міняє"

"Я студент, в мене зараз дистанційне навчання. Мені доводиться вчитися. Тому я переважно не виходжу нікуди. Ніяк не впливає".

"Карантин вихідного дня – це проблема для бізнесу, це дуже по ньому вдарить. Тому що зазвичай люди ходять у вихідні по ресторанах, кафе тощо".

Зазначимо! Станом на 12 листопада на Львівщині підтвердили 34 304 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 995 людей. Натомість 21 679 пацієнтів одужали.

Як львів'яни реагують на національний карантин: дивіться відео

Карантин вихідного дня в Україні: коротко

На засіданні Кабінету Міністрів 11 листопада 2020 року нардепи проголосували за введення карантину вихідного дня.

Він почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Згідно з рішенням Кабміну, працюватимуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

У кількох великих містах України заявили про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня.

Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу