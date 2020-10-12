Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурорці Ірині Венедіктовій час до кінця року, аби показати результат. Від неї потрібні кроки та обіцяні владою посадки.

Зеленський зауважив, що у попередніх керівників генпрокуратури було пів року, аби показати результат, але ті не впорались. Про це президент заявив в інтерв'ю BBC.

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На запитання про швидке звільнення посадовців, Зеленський відповів, що немає часу.

Якщо вона (Венедіктова – 24 канал) до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь,

– зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що потрібні кроки, зокрема, посадки, які влада обіцяла суспільству.

Зверніть увагу! Зеленський 17 березня підписав указ про призначення генпрокурорки Ірини Венедіктової. Перед тим 5 березня Верховна Рада прийняла постанову про недовіру ексгенпрокурору Руслану Рябошапці. Відтоді тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора був Віктор Чумак.