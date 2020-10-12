Потрібні кроки і посадки: Зеленський дав Венедіктовій час до кінця року
Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурорці Ірині Венедіктовій час до кінця року, аби показати результат. Від неї потрібні кроки та обіцяні владою посадки.
Зеленський зауважив, що у попередніх керівників генпрокуратури було пів року, аби показати результат, але ті не впорались. Про це президент заявив в інтерв'ю BBC.
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На запитання про швидке звільнення посадовців, Зеленський відповів, що немає часу.
Якщо вона (Венедіктова – 24 канал) до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь,
– зазначив Зеленський.
Зеленський наголосив, що потрібні кроки, зокрема, посадки, які влада обіцяла суспільству.