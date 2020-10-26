Депутати від провладної партії "Слуга народу" вважають успішними результати опитування, яке ініціював Президент України Володимир Зеленський. І хоч воно не матиме юридичної сили, але нардепи вже думають над тим, як закріпити подібні опитування на постійній основі.

Відповідну думку озвучила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Такий інструмент прямої демократії – правильна й хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку "Дія". Звичайно, це не матиме юридичних наслідків, тому що їх може мати тільки референдум. Але опитування великої кількості респондентів – це спосіб звірятися в режимі реального часу,

​– заявила Євгенія Кравчук.

Хоча вона і відмітила проблеми при цьому опитуванні. Серед них і те, що представник "ОПОРИ" зміг проголосувати як мінімум сім разів.

Щодо підсумків голосування, то для Кравчук результати не стали несподіванкою. І тепер вона очікуватиме, як їх буде використано в політичному житті.

"Я була впевнена, що питання скорочення кількості депутатів матиме більшу підтримку. Це може бути додатковим аргументом при голосуванні в другому читанні за закон, внесений Володимиром Зеленським. Тепер подивимося, які партії наважаться підтримати думку народу й голосувати за скорочення.Приємною несподіванкою був високий результат питання про медичний канабіс. Тут вже готові кілька законопроєктів, і тепер дискусія буде в парламенті", – заявила Євгенія Кравчук.

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Як українці відповіли на запитання всенародного опитування

Довічне ув'язнення за масштабну корупцію підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Ця ідея не сподобалась лише 13,87% респондентам;

підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Ця ідея не сподобалась лише 13,87% респондентам; Створення вільної економічної зони на Донбасі підтримали 46,7% опитаних українців. Натомість 46,48% респондентів виступили проти цього;

підтримали 46,7% опитаних українців. Натомість 46,48% респондентів виступили проти цього; Скорочення кількості нардепів до 300 підтримали 89,6% опитаних, а не підтримали – 7,12%;

підтримали 89,6% опитаних, а не підтримали – 7,12%; Легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% респондентів, а не підтримали – 29,53%;

підтримали 64,88% респондентів, а не підтримали – 29,53%; Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення територіальної цілісності підтримали 74,21% учасників опитування, але 17,21% – проти цього.