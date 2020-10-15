Очільник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував створення вільної економічної зони на Донбасі. На думку політика, це один зі шляхів вирішення війни.

Кравчук наголосив, що підтримує ідею президента Володимира Зеленського та "здивований істерикою через опитування". Про це політик сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал. До того ж опитування не матиме юридичних наслідків.

До речі Зеленський озвучив друге питання для всенародного опитування: відео

Кравчук про вільну економічну зону на Донбасі

Кравчук переконаний, що це сприятиме організації життя та місцевого самоврядування у регіоні. Крім того, політик розповів, що проєкт вільної економічної зони розробляли ще за часів його президентства.

Шість років війна, щось потрібно шукати. Шукати реальні виходи із ситуації,

– зазначив Кравчук.

За словами Кравчука, для створення вільної економічної зони потрібно, аби не було війни.

"Створюють передумови для того, щоб не було війни, умови управління в цих районах на рівні місцевого самоврядування та виконавчої влади. Коли все це разом діє – війна зупиняється", – запевнив Кравчук.

Що відомо про опитування Зеленського

Раніше Зеленський анонсував опитування під час виборів. Біля виборчих дільниць волонтери роздаватимуть людям анкети, де будуть додаткові 5 питань.

Перше і друге питання президент вже озвучив: