Україна виступає за створення у Європейському Союзі позиції спеціального представника щодо Криму. Це питання заслуговує на особливий розгляд.

Євросоюз є хорошим партнером для України та підтримує її з самого початку конфлікту, але простір для поліпшення ще є. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu.

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Позиція спеціального представника

За його словами, потрібно створити позицію спеціального представника ЄС щодо Криму.

Тому що ці кризи відбуваються навіть не в безпосередній близькості від Європи, вони відбуваються в Європі, і вони заслуговують особливого розгляду,

– зазначив Кулеба.

Що Трамп зробив для Криму

Міністр закордонних справ зазначив, що адміністрація Дональда Трампа багато зробила для Криму, наприклад, декларацію Помпео у 2018 році. Водночас він запевнив, що новообраний президент Джо Байден знає історію України та її боротьби з російською агресією відтоді, як був віцепрезидентом.

Що таке декларація Помпео? Це історична заява Вашингтона, в якій мовиться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією та є українською. Документ підписав державний секретар США Майк Помпео.

Він додав: "Ми будемо вести всебічний, орієнтований на результат діалог з його адміністрацією з цього питання. Президент Байден – перший американський президент в історії, якому не потрібно вивчати українське досьє після обрання, тому що він вже дуже добре знає це досьє".

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