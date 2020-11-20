У Держбюджеті-2021 на сферу охорони здоров'я в Україні виділили 156,2 мільярдів гривень. Втім, у час пандемії COVID-19 для медичної галузі цих коштів недостатньо.

Кожного року медична сфера є недофінансованою. Про це повідомила депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина в ефірі 24 каналу.

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За її словами, у 2020 році брак коштів у медичні галузі є особливо відчутним через реформи та пандемію COVID-19. Нардепка зазначила, що в проєкті бюджету заклали суму, якої не вистачить, щоб у 2021 році виплачувати навіть мінімальну зарплатню лікарям.

Нам потрібно приблизно вдвічі більше, щоб медична система нормально працювала,

– розповіла вона.

Стефанишина заявила, що наразі в Україні бракує коштів, щоб підтримувати програми з надання ліків хворим на онкологію, ВІЛ й туберкульоз. За її словами, для цього не вистачає приблизно 5 мільярдів гривень.

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Як зазначила депутатка, представники Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування вже подали відповідні правки до проєкту бюджету на 2021 рік.

Де взяти необхідні кошти

На думку Стефанишиної, цим питанням повинен займатися очільник МОЗ Максим Степанов. Він має домовлятися з представниками Міністерства фінансів та прем'єр-міністром, щоб медична галузь отримала більше коштів. Як зазначила депутатка, наразі результату роботи Степанова немає.

Зверніть увагу! У очільника МОЗ Максима Степанова підтвердили позитивний тест на COVID-19. Після цього заговорили про його ймовірну відставку. У Верховній Раді кажуть, що рішення можуть розглянути вже невдовзі. Детальніше про це – читайте тут.

Чи підтримають збільшення бюджету

Стефанишина припустила, що депутати одноголосно підтримають рішення про збільшення фінансування медичної галузі.

"Тема охорони здоров'я є гострою у Раді. Кожен депутат розуміє, на скільки важливо повноцінно фінансувати саме цю галузь", – заявила вона.

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Депутатка також згадала про гроші з фонду COVID-19. Вона наголосила, що до кінця 2020 року їх треба ефективно використати саме на медицину.

За словами Стефанишиної, є багато спрощених процедур для закупівлі товарів за гроші з фонду COVID-19, які допоможуть боротися з коронавірусом.



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