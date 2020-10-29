Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що напад на людей у міській церкві зранку 29 жовтня здійснив "радикальний мусульманин". Через це у місті закривають усі церкви та місця культури.

Напад здійснив ісламський фанатик

Чоловік, який з ножем напав на людей, після затримання кричав "Аллах акбар". Нападник вигукував ці слова, навіть коли йому надавали медичну допомогу. Про це Естрозі написав на своїй сторінці у твіттері.

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Нам потрібно за всяку ціну викорінити ісламський фашизм на всій території країни,

– наголосив мер Ніцци.

Особу нападника ще встановлюють. Під час затримання поліцейські поранили його. Тому зловмисника у важкому стані відвезли у лікарню.

У Ніццу приїде Макрон

Естрозі телефоном обговорив напад з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави висловив підтримку жителям Ніцци та повідомив, що незабаром приїде у місто.

Що відомо про напад у Ніцці