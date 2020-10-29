Потрібно викорінити ісламський фашизм, – мер Ніцци про напад терориста
Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що напад на людей у міській церкві зранку 29 жовтня здійснив "радикальний мусульманин". Через це у місті закривають усі церкви та місця культури.
Напад здійснив ісламський фанатик
Чоловік, який з ножем напав на людей, після затримання кричав "Аллах акбар". Нападник вигукував ці слова, навіть коли йому надавали медичну допомогу. Про це Естрозі написав на своїй сторінці у твіттері.
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Нам потрібно за всяку ціну викорінити ісламський фашизм на всій території країни,
– наголосив мер Ніцци.
Особу нападника ще встановлюють. Під час затримання поліцейські поранили його. Тому зловмисника у важкому стані відвезли у лікарню.
У Ніццу приїде Макрон
Естрозі телефоном обговорив напад з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави висловив підтримку жителям Ніцци та повідомив, що незабаром приїде у місто.
Що відомо про напад у Ніцці
- Напад стався у приміщенні базиліки Нотр-Дам 29 жовтня приблизно о 9:00 за місцевим часом.
- Зловмисник забіг у церкву та перерізав жінці горло, а 70-річного чоловіка обезголовив.
- Наразі відомо про трьох загиблих.
- Коли приїхала поліція, нападник не хотів здаватися. Він стояв обличчям до обличчя з озброєним пістолетом правоохоронцем.
- До розслідування залучили підрозділи прокуратури, які займаються викриттям терористів.