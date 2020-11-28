Потрібно збиратись на позачергове, – Арахамія про ухвалення бюджету-2021
Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахія не виключає, що заради ухвалення бюджету-2021, можуть зібрати позачергове засідання Ради. Уряд відправив головний кошторис країни до другого читання нардепам 26 листопада.
Є законопроєкти, які треба ухвалити до кінця року
Арахамія розповів про плани щодо бюджету перед спільною нарадою керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій 28 листопада. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
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Я не виключаю ніякого сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони запрацювали. Моя думка, потрібно збиратись на позачергові,
– наголосив Арахамія.
Парламент готовий розглянути бюджет у термін, – Кондратюк
Зазначимо, що раніше віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк повідомила, що нардепи готові розглянути проєкт держбюджету в установлені терміни, проте наразі 27 нардепів ще перебувають на лікуванні. Серед них – хворі на коронавірус голова Верховної Ради Дмитро Разумков та перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
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