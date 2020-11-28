Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахія не виключає, що заради ухвалення бюджету-2021, можуть зібрати позачергове засідання Ради. Уряд відправив головний кошторис країни до другого читання нардепам 26 листопада.

Є законопроєкти, які треба ухвалити до кінця року

Арахамія розповів про плани щодо бюджету перед спільною нарадою керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій 28 листопада. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Я не виключаю ніякого сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони запрацювали. Моя думка, потрібно збиратись на позачергові,

– наголосив Арахамія.

Парламент готовий розглянути бюджет у термін, – Кондратюк

Зазначимо, що раніше віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк повідомила, що нардепи готові розглянути проєкт держбюджету в установлені терміни, проте наразі 27 нардепів ще перебувають на лікуванні. Серед них – хворі на коронавірус голова Верховної Ради Дмитро Разумков та перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Це важливо! 28 листопада зібрали велике засідання голів усіх парламентських фракцій, на якому також присутній і глава уряду. Востаннє таку зустріч проводили перед введенням жорсткого карантину. За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, ймовірно, що темою зібрання стане саме ухвалення держбюджету та закони щодо КСУ, а також підтримки бізнесу.

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Зміни до проєкту бюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу