Індію накрила потужна повінь: є жертви, зруйновані будинки і змиті в озеро авто – фото, відео
Південь Індії охопила масштабна повінь. Там обвалилися декілька будинків, а приблизно 30 автомобілів потоком води змило в озеро. Крім того, стихія забрала життя щонайменше 15 людей.
Повені в Індії: у кількох штатах масштабні руйнування
Востаннє настільки потужні зливи у регіоні були два десятиліття тому, кажуть синоптики. Про це повідомляє Floodlist.
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Внаслідок негоди у штаті Телангана багато місцевих жителів залишилися без електрики.
Столиця Телангани, Хайдарабад, є однією з найбільш постраждалих територій. Там обвалилися декілька будинків. Крім того, потужні потоки води змили в озеро приблизно 30 автомобілів. Понад тисячу людей вдалося евакуювати.
У Андхра-Прадеш пошкоджені дороги, приблизно 150 тисяч людей залишаються без світла. Крім того, сотні будинків пошкоджені або зруйновані, а тисячі людей евакуювали. Схожа ситуація і у штатах Карнатака та Махараштра.
Є жертви повеней
Загалом у результаті повені та дощів з 12 жовтня загинули щонайменше 15 людей. Влада закликає жителів залишатися в приміщенні та зберігати обережність, оскільки в найближчі дні очікується сильніша кількість опадів.
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