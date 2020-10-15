Південь Індії охопила масштабна повінь. Там обвалилися декілька будинків, а приблизно 30 автомобілів потоком води змило в озеро. Крім того, стихія забрала життя щонайменше 15 людей.

Повені в Індії: у кількох штатах масштабні руйнування

Востаннє настільки потужні зливи у регіоні були два десятиліття тому, кажуть синоптики. Про це повідомляє Floodlist.

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Внаслідок негоди у штаті Телангана багато місцевих жителів залишилися без електрики.

Столиця Телангани, Хайдарабад, є однією з найбільш постраждалих територій. Там обвалилися декілька будинків. Крім того, потужні потоки води змили в озеро приблизно 30 автомобілів. Понад тисячу людей вдалося евакуювати.

У Андхра-Прадеш пошкоджені дороги, приблизно 150 тисяч людей залишаються без світла. Крім того, сотні будинків пошкоджені або зруйновані, а тисячі людей евакуювали. Схожа ситуація і у штатах Карнатака та Махараштра.

Є жертви повеней

Загалом у результаті повені та дощів з 12 жовтня загинули щонайменше 15 людей. Влада закликає жителів залишатися в приміщенні та зберігати обережність, оскільки в найближчі дні очікується сильніша кількість опадів.

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Масштабні повені в Індії: фото з твіттера

Індію накрили повені: дивіться відео

Most frightening video of a man being washed away in the force of the flood waters at #Barkas near #Falaknuma; not very sure if he could be rescued; unimaginable that regular roads can look like fast-flowing streams #HyderabadRains; video shared by Ruby channel @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/iS1LvvZ6ki — Uma Sudhir (@umasudhir) October 14, 2020

A red car racing at high speed backwards, with no driver or passenger sitting inside... said to be from New Bowenpally #HyderabadFloods #HyderabadRains @ndtv @ndtvindia This has a sequel... pic.twitter.com/W7zkVAQAMi — Uma Sudhir (@umasudhir) October 14, 2020

Найбільше від повеней постраждав індійський штат Телангана: дивіться карту