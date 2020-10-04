Північ Італії накрили потужні повені. Щонайменше 5 людей загинули, кількість зниклих безвісти наразі невідома.

За добу 3 жовтня кількість опадів побила історичний рекорд 1958 року. Через негоду місцеві річки вийшли з берегів, мости та дороги зруйновані, повідомляє Corriere della Sera.

До слова Потужний смерч пронісся в Криму і добряче налякав людей: моторошні відео

Найскладніша ситуація в П'ємонті та Валь-д'Аоста. Там під воду пішла низка невеликих гірських містечок. За декілька годин випало до пів метра опадів. Це рекордний показник за останні 65 років.

Що відомо про жертв

Рятувальники виловили з річки тіло 36-річного чоловіка, машина якого злетіла у річку ще 2 вересня. Його братові вдалося вижити: він зумів випливти.

Окрім того, рятувальники знайшли тіло поліцейського, який вийшов на пробіжку і зник.

На думку правоохоронців, тіло третього загиблого (його також виловили з річки – 24 канал) вода могла принести ще з Франції. Через негоду у французьких Альпах зникли безвісти 18 осіб.

Рятувальникам вдалося врятувати 17 людей, які після зсуву ґрунту опинилися у пастці на вершині гори. Їх евакуював гелікоптер, зараз вони у безпеці.

Що відбувається в Італії

Масштабні зливи на півночі Італії розпочалися 2 жовтня.

Регіони П'ємонт та Лігурія просять запровадити надзвичайну ситуацію через збитки, які заподіяла негода.

Десятки містечок та сіл опинилися відрізаними від цивілізації. Наразі там працюють рятувальники. Вони розчищають дороги, щоб туди змогли проїхати волонтери з продуктами та медики.

Зруйновані дороги та мости.

Синоптики попереджають, що у регіоні в найближчу добу можуть продовжитися сильні зливи.

Наслідки негоди в Італії / Фото Limone24

Потужні зливи в Італії / Фото Limone24

Зливи в Італії: дивіться відео негоди