Потужні повені накрили Італію: кількість загиблих зросла
Північ Італії накрили потужні повені. Щонайменше 5 людей загинули, кількість зниклих безвісти наразі невідома.
За добу 3 жовтня кількість опадів побила історичний рекорд 1958 року. Через негоду місцеві річки вийшли з берегів, мости та дороги зруйновані, повідомляє Corriere della Sera.
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Найскладніша ситуація в П'ємонті та Валь-д'Аоста. Там під воду пішла низка невеликих гірських містечок. За декілька годин випало до пів метра опадів. Це рекордний показник за останні 65 років.
Що відомо про жертв
- Рятувальники виловили з річки тіло 36-річного чоловіка, машина якого злетіла у річку ще 2 вересня. Його братові вдалося вижити: він зумів випливти.
- Окрім того, рятувальники знайшли тіло поліцейського, який вийшов на пробіжку і зник.
- На думку правоохоронців, тіло третього загиблого (його також виловили з річки – 24 канал) вода могла принести ще з Франції. Через негоду у французьких Альпах зникли безвісти 18 осіб.
Рятувальникам вдалося врятувати 17 людей, які після зсуву ґрунту опинилися у пастці на вершині гори. Їх евакуював гелікоптер, зараз вони у безпеці.
Що відбувається в Італії
- Масштабні зливи на півночі Італії розпочалися 2 жовтня.
- Регіони П'ємонт та Лігурія просять запровадити надзвичайну ситуацію через збитки, які заподіяла негода.
- Десятки містечок та сіл опинилися відрізаними від цивілізації. Наразі там працюють рятувальники. Вони розчищають дороги, щоб туди змогли проїхати волонтери з продуктами та медики.
- Зруйновані дороги та мости.
- Синоптики попереджають, що у регіоні в найближчу добу можуть продовжитися сильні зливи.
Наслідки негоди в Італії / Фото Limone24
Потужні зливи в Італії / Фото Limone24
Зливи в Італії: дивіться відео негоди