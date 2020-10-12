У Дніпрі 11 жовтня внаслідок потужної зливи вулиці перетворилися на ріки. Водії автомобілів вичерпували з салонів воду, утворилася черга на послуги евакуаторів.

Попри те, що злива тривала лише 30 хвилин, вона встигла наробити чимало лиха. Про це повідомляє сайт "Відкритий".

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Найбільше від негоди постраждав центр міста, зливова каналізація не могла впоратися з величезною кількістю води. Тож, вулиці міста швидко перетворилися на річки.

Багато автомобілів опинилися у пастці та просто пливли дорогами. Місцеві також скаржилися, що через велику кількість води перейти дорогу було неможливо.

За інформацією видання, вода рікою стікала по вулицях:

Воскресенської,

Короленка,

Троїцької.

Негода у Дніпрі / Фото сайту "Відкритий"