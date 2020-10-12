Потужні зливи накрили Дніпро, вулиці міста пішли під воду: фото негоди
У Дніпрі 11 жовтня внаслідок потужної зливи вулиці перетворилися на ріки. Водії автомобілів вичерпували з салонів воду, утворилася черга на послуги евакуаторів.
Попри те, що злива тривала лише 30 хвилин, вона встигла наробити чимало лиха. Про це повідомляє сайт "Відкритий".
Важливо Авто плавали у воді, а люди ходили босоніж: сильна злива у Тернополі – фото, відео
Найбільше від негоди постраждав центр міста, зливова каналізація не могла впоратися з величезною кількістю води. Тож, вулиці міста швидко перетворилися на річки.
Багато автомобілів опинилися у пастці та просто пливли дорогами. Місцеві також скаржилися, що через велику кількість води перейти дорогу було неможливо.
За інформацією видання, вода рікою стікала по вулицях:
- Воскресенської,
- Короленка,
- Троїцької.
Негода у Дніпрі / Фото сайту "Відкритий"