В п'ятницю, 4 грудня, у Південно-Африканській Республіці стався вибух на заводі з переробки нафти. Постраждало щонайменше семеро осіб.

Надзвичайна подія відбулася в місті Дурбан на підприємстві нафтової компанії Engen. Про це повідомили на сайті Al Jazeera.

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Що відомо про вибух

Вибух прогримів на другому за величиною нафтопереробному заводі ПАР. На підприємстві сталася пожежа приблизно о 7:10 ранку (за місцевим часом). Вогонь вдалося загасити до 8:45.



Потужний вибух на нафтовому підприємстві ПАР / Скриншот з відео

Чи є жертви

За словами лікарів, семеро госпіталізованих – працівники компанії. Представник служби швидкої медичної допомоги провінції Квазулу-Натал Роберт Маккензі ствердив, що стан постраждалих стабільний. До лікарні потрапили:

шестеро людей з отруєнням димом;

ще одна особа з пошкодженням стегна під час падіння, намагаючись врятуватися від вогню.

Очевидці зняли відео з місця події. На ньому було видно великий стовп чорного диму, який підіймався в небо, а також високе полум'я.

Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt — Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020

Наслідки інциденту

Внаслідок цього, пожежа розповсюдилася на сусідній багатоквартирний будинок, але його вдалося загасити.



Вогонь перекинувся на житловий будинок / Скриншот з відео

Ніхто з мешканців дому не постраждав. Пресслужба компанії Engen запевнила, що причини надзвичайної події встановлюватимуть.

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The Fire Department has worked to extinguish flames, following an explosion at the Engen Oil Refinery along Tara Road #Durban



The plant has been vacated, with 6 workers having since been treated for smoke inhalation.



No injuries or fatalities reported yet.



: Supplied pic.twitter.com/mLdau7W4d7 — Jarryd Subroyen (@JJSubroyen) December 4, 2020