Потужний вибух на нафтовому заводі у ПАР – фото, відео
В п'ятницю, 4 грудня, у Південно-Африканській Республіці стався вибух на заводі з переробки нафти. Постраждало щонайменше семеро осіб.
Надзвичайна подія відбулася в місті Дурбан на підприємстві нафтової компанії Engen. Про це повідомили на сайті Al Jazeera.
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Що відомо про вибух
Вибух прогримів на другому за величиною нафтопереробному заводі ПАР. На підприємстві сталася пожежа приблизно о 7:10 ранку (за місцевим часом). Вогонь вдалося загасити до 8:45.
Потужний вибух на нафтовому підприємстві ПАР / Скриншот з відео
Чи є жертви
За словами лікарів, семеро госпіталізованих – працівники компанії. Представник служби швидкої медичної допомоги провінції Квазулу-Натал Роберт Маккензі ствердив, що стан постраждалих стабільний. До лікарні потрапили:
- шестеро людей з отруєнням димом;
- ще одна особа з пошкодженням стегна під час падіння, намагаючись врятуватися від вогню.
Очевидці зняли відео з місця події. На ньому було видно великий стовп чорного диму, який підіймався в небо, а також високе полум'я.
Наслідки інциденту
Внаслідок цього, пожежа розповсюдилася на сусідній багатоквартирний будинок, але його вдалося загасити.
Вогонь перекинувся на житловий будинок / Скриншот з відео
Ніхто з мешканців дому не постраждав. Пресслужба компанії Engen запевнила, що причини надзвичайної події встановлюватимуть.
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