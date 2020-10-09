У ліванському Бейруті 9 жовтня знову прогримів сильний вибух, який спричинив сильну пожежу. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 4 осіб загинули, ще 9 – отримали поранення. Їм надають допомогу представники Червоного Хреста.

Вибух стався біля пекарні в житловому кварталі Тарік-ель-Джедід на заході Бейрута. За попередніми даними, вибухнув бак з дизельним паливом. Про це повідомляє ліванський Червоний Хрест.

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Місцеві мешканці розповіли, що приблизно о 20:30 відчули ударну хвилю у власних будинках. На місце вибуху прибули військові та служби екстреної допомоги.

Люди допомагають пожежникам гасити полум'я на вулиці. Багато магазинів та будинків пошкоджено. За словами очевидців, волонтери проводять обшуки завалів, аби перевірити, чи не опинився хтось у пастці.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020



Група людей тікає з місця вибуху у безпечне місце / Скриншот з відео



Дим від пожежі видно здалеку / Фото з соцмереж

Видання Jaras Scoop повідомляє, що цивільна оборона евакуювала велику кількість жителів із сусідніх будівель після того, як на конструкції з'явилися тріщини.

Бейрут ще досі оговтується від руйнівного вибуху, який трапився у місцевому порту 4 серпня. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих і щонайменше 190 загиблих. Детальніше – за посиланням.