У Бейруті знову прогримів потужний вибух: щонайменше 4 загиблих – фото, відео
У ліванському Бейруті 9 жовтня знову прогримів сильний вибух, який спричинив сильну пожежу. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 4 осіб загинули, ще 9 – отримали поранення. Їм надають допомогу представники Червоного Хреста.
Вибух стався біля пекарні в житловому кварталі Тарік-ель-Джедід на заході Бейрута. За попередніми даними, вибухнув бак з дизельним паливом. Про це повідомляє ліванський Червоний Хрест.
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Місцеві мешканці розповіли, що приблизно о 20:30 відчули ударну хвилю у власних будинках. На місце вибуху прибули військові та служби екстреної допомоги.
Люди допомагають пожежникам гасити полум'я на вулиці. Багато магазинів та будинків пошкоджено. За словами очевидців, волонтери проводять обшуки завалів, аби перевірити, чи не опинився хтось у пастці.
Група людей тікає з місця вибуху у безпечне місце / Скриншот з відео
Дим від пожежі видно здалеку / Фото з соцмереж
Видання Jaras Scoop повідомляє, що цивільна оборона евакуювала велику кількість жителів із сусідніх будівель після того, як на конструкції з'явилися тріщини.