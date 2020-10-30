Землетрус магнітудою 6,6 стався 30 жовтня на заході Туреччині. Епіцентр стихії був у районі міста Сеферліхісар у провінції Ізмір. Водночас у Греції також відчули сильні підземні поштовхи.

За попередніми даними, землетрус стався в Егейському морі на глибині 16,5 кілометра. Водночас грецькі ЗМІ повідомляють, що поштовхи відчувалися в Афінах, інформує видання Haberturk. Раніше "Страшно, капець": потужний землетрус стався біля російського Іркутська – відео Що відомо про землетрус у Туреччині Наразі інформації про загиблих не надходило. Водночас чимало людей можуть перебувати під завалами.

Також повідомляється, що після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило величезною хвилею – вода зносить все на своєму шляху. Дивіться відео наслідків землетрусу в турецькому Ізмірі: Новина доповнюється