Учасники пропагандистської організації "Загони Путіна" записали відеозвернення, в якому заявили, що не визнають вибори президента США. Вони закликали інші країни світу приєднатися до їхньої позиції.

Прокремлівські активісти назвали вибори "вакханалією" і "потворним шоу". Відповідне відеозвернення вони опублікували на своєму ютуб-каналі.

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Представниця "Загонів Путіна" сказала, що США "втручаються в політичне життя інших країн, а у себе порядок навести не можуть".

Слава богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці,

– заявила вона та інші обурені фанати Путіна.

Довідка. 3 листопада у США відбулось голосування на президентських виборах, проте підрахунок голосів триває досі. Кандидатами на пост президента є чинний президент Дональд Трамп і ексвіцепрезидент Джо Байден.

"Загони Путіна" обурені виборами в США: дивіться відео