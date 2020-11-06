"Потворне шоу": пенсіонерки із "Загонів Путіна" не визнали вибори в США – кумедне відео
Учасники пропагандистської організації "Загони Путіна" записали відеозвернення, в якому заявили, що не визнають вибори президента США. Вони закликали інші країни світу приєднатися до їхньої позиції.
Прокремлівські активісти назвали вибори "вакханалією" і "потворним шоу". Відповідне відеозвернення вони опублікували на своєму ютуб-каналі.
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Представниця "Загонів Путіна" сказала, що США "втручаються в політичне життя інших країн, а у себе порядок навести не можуть".
Слава богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці,
– заявила вона та інші обурені фанати Путіна.
"Загони Путіна" обурені виборами в США: дивіться відео
Що таке "Загони Путіна"?Неформальний рух "Загони Путіна" створив Марат Дінаєв, активістами є люди похилого віку, які періодично висловлюються на громадські і політичні теми, а також проводять акції.
Вони забивали дошками вхід у штаб опозиціонера Олексія Навального в Краснодарі та називали COVID-19 вигадкою президента США.
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