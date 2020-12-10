Потяги не зупинять під час локдауну у січні: УЗ нагадала правила
Повний локдаун в Україні запровадять з 8 по 24 січня включно. Протягом цього періоду поїзди продовжуватимуть курсувати у звичному режимі.
Укрзалізниця подбає про усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей, повідомляє пресслужба підприємства.
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Директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський підкреслив, що усі, кому буде потрібно подорожувати країною, зможуть зробити це у найбезпечніший спосіб.
Дамо змогу дістатися до роботи працівникам критичних підприємств. Зокрема – тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею, – наголосив він.
Локдаун в Україні: що варто знати
- Україна готується до повного локдауну після новорічних свят. У МОЗ запевнили, що це дозволить знизити рівень зараження наполовину.
- Також у відомстві пояснили, що чекають спалаху COVID відразу після свят, зокрема й тому просили посилити карантин після них.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що залізниця перевозитиме пасажирів відповідно до кількості місць для сидіння.
- Як працюватиме транспорт під час січневого карантину – читайте тут.
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