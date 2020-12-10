Повний локдаун в Україні запровадять з 8 по 24 січня включно. Протягом цього періоду поїзди продовжуватимуть курсувати у звичному режимі.

Укрзалізниця подбає про усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей, повідомляє пресслужба підприємства.

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Директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський підкреслив, що усі, кому буде потрібно подорожувати країною, зможуть зробити це у найбезпечніший спосіб.

Дамо змогу дістатися до роботи працівникам критичних підприємств. Зокрема – тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею, – наголосив він.

Варто зауважити, що на час зимових свят Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів. Детальніше про напрямки – читайте за посиланням.

Правила, яких слід дотримуватися В Укрзалізниці закликали пасажирів обов'язково носити маски під час подорожей, а також користуватися антисептиком. На порушення обіцяють реагувати миттєво. Про них просять повідомляти у контакт-центр за телефоном 800-50-3111.

Локдаун в Україні: що варто знати