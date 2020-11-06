На всеукраїнському опитуванні 25 жовтня одним з питань був Будапештський меморандум. Незадовго до опитування українська делегація відвідала Велику Британія, яка була підписантом меморандуму. Про те, як Британія сприймає таку ініціативу України, розпровів очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Візит у Велику Британію був історичним, а рівень партнерських і стратегічно-партнерських відносин держав нині є таким, яким не був раніше. Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю проєкту "VIP з Наталією Мосейчук", повідомляє 24 канал.

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Британці під час цих переговорів запитували, чим вони можуть допомогти, як ми це бачимо, якою може бути роль Великої Британії у вирішенні війни на Донбасі, питанні деокупації Криму тощо,

– заявив голова президентського Офісу.

Він підкреслив, що всі питання, з якими президент звернувся до людей, "викликали дуже великий інтерес українців". Очільник канцелярії президента заявив, що деякі з цих питань вже можуть закласти в законопроєкти.

"Питання такі, як вільна економічна зона, які потребують суспільного обговорення – безумовно, будуть і надалі обговорюватися. Ті питання, які можуть бути вже направлені у вигляді законопроєктів, дійсно можуть потрапити вже в парламент", – пояснив Андрій Єрмак.

Хто ще підписував Будапештський меморандум:

Спершу в нього були четверо підписантів:

Велика Британія,

США,

Україна,

Росія.

Згодом до меморандуму вирішили долучитися також Китай і Франція.

Втім українська влада розглядає нині й більш широкий варіант – платформу деокупації Криму, до якої будуть залучені багато держав-стратегічних партнерів України.

Свою згоду на участь у цій платформі вже висловили США, Велика Британія, Словенія, Туреччина й Словаччина. Франція наразі розглядає питання щодо приєднання до ініціативи.