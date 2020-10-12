Найвідомішими суддями Майдану, які вже давно стали символами кривосуддя, є судді Печерського суду Києва Оксана Царевич та Віктор Кицюк. У часи Майдану вони за вказівкою з адміністрації Януковича засуджували невинних учасників протестів.

Одразу після Революції Гідності їм пред'явили обвинувачення та тривалий час судили. Реальне покарання цих суддів мало б засвідчити, що справедливість є та застерегти інших не ставати на шлях кривосуддя. Про це – читайте у блозі "Правосуддя по новому" на 24 каналі.

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Проте поки – все навпаки: Царевич повністю виправдали, а Кицюку взагалі збираються надати суддівські повноваження довічно.

Поїздка до "Межигір'я"

Під час Революції Гідності суддя Віктор Кицюк розглядав справи щодо учасників поїздки до "Межигір'я" Януковича у грудні 2013 року. Тоді близько 2 тисячі автомобілів взяло участь в одній з наймасовіших акцій протесту на колесах.

Одразу ж після поїздки на її учасників склали сотні протоколів про порушення правил дорожнього руху. Усіх звинувачували в одному – начебто водії не виконали вимогу про зупинку авто. Єдиним доказом того були рапорти інспекторів ДАІ. Однак абсолютно усі рапорти мали очевидні ознаки підробки.



Кицюк і Царевич / Фото "Ради"

Потім прокуратура довела: абсолютно усі рапорти сфальшовані. А у "Межигір'ї" знайшли списки автомобілів, які засвітились у акціях протестів. Саме за цими списками на власників авто і складали протоколи, які потім масово направляли у суди. А головам суддів з адміністрації Януковича давали вказівку, що усіх, на кого склали протокол, треба позбавляти прав керування.

Протоколи на учасників акції

До Печерського суду направили близько 15 таких протоколів. Усі вони потрапили до Кицюка та Царевич. Як потім встановило слідство, для того, щоб призначити потрібних суддів, у систему авторозподілу відбулось втручання. Працівник суду незаконно виключив усіх інших суддів, які мали право розглядати ці справи і залишав лише Царевич або Кицюка. Тобто їх спеціально обрали для цих справ та свідомо йшли на засудження невинних.

Справи щодо автомайданівців

Кицюк розглядав справу щодо Сергія Пояркова, чиє авто було в голові колони до "Межигір'я". Оскільки тоді очікували провокацій, то за кермом був народний депутат Володимир Яворівський. Він прийшов у судове засідання та підтвердив, що саме він керував авто і нічого не порушував.

Однак Кицюк відкинув ці пояснення та, попри повну відсутність доказів самого порушення та вини Пояркова, позбавив його прав керування на 6 місяців.



Автомайдан / Фото Getty Images

Ще одного водія Михайла Черкасенка Кицюк засудив на підставі рапорту, який взагалі не був підписаний. Простий папірець без будь-якого підпису. А самого Черкасенка не було там, де його начебто зупиняли. У цей час він знаходився вдома.

Кицюк допитав свідків, які підтвердили слова водія. Тобто у суду взагалі не було доказів вини Черкасенка, зате були докази його невинуватості. Однак наказ є наказ. Тому Кицюк і у нього забрав права на 6 місяців.

Розслідування щодо суддів

Одразу ж після перемоги Майдану прокуратура розпочала розслідування щодо суддів Царевич та Кицюка. За їхньою справою спостерігала уся країна, а недоторканність знімала Верховна Рада.

Прокуратура передала обвинувальний акт щодо них у Шевченківський суд у січні 2016 року. Справу Кицюка розглядають там до сьогодні.



Оксана Царевич / Фото Zn.ua

Після того як Конституційний суд визнав кримінальну відповідальність за неправосудні рішення неконституційною, то очевидно, що його уже не засудять. Паралельно з кримінальною справою, подали скаргу на Кицюка у Вищу раду правосуддя. Бо найважливіше – не дати йому можливості і далі кривосудити та звільнити з посади судді. А це може зробити винятково Вища рада правосуддя.

Не такі страшні порушення

Однак у березні 2017 року дисциплінарна палата під головуванням діючого заступника голови ВРП Олексія Маловацького вирішила, що порушення Кицюка не такі страшні, щоб звільняти. Проте у Кицюка закінчились повноваження судді, а тому ВРП мала внести подання про його призначення суддею довічно.



Заступник голови ВРП Олексій Маловацький / Фото Sud.ua

Таке засідання відбулось 5 вересня 2017 року. На нього прийшли потерпілі від кривосуддя Кицюка та активісти, які вимагали його звільнення. Доповідачем у справі була Ірина Мамонтова. Саме на неї у часи Майдану намагався тиснути з адміністрації Янукович. Але вона відмовилась виконувати вказівки та пішла з посади. Тому Мамонтова як ніхто інший знала, як виносили рішення щодо автомайданівців.

У підсумку ВРП відмовилась вносити подання про призначення Кицюка суддею. Це означало його звільнення з посади.

Не зовсім перемога

Здавалось би – перемога. Однак Кицюк використав усі свої зв'язки, щоб залишитись на хлібному місці.

Щоб остаточно його звільнити, був потрібен наказ голови Печерського суду Руслана Козлова. Однак він не спішив цього робити. А потім Кицюк ще й подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити його звільняти.

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Справа потрапила до судді Олексія Огурцова. Це один з фігурантів "плівок Вовка", якому НАБУ нещодавно оголосила підозру за допомогу Павлу Вовку у захоплені влади. Він радо допоміг Кицюку та миттєво виніс ухвалу, якою заборонив його звільняти до вирішення спору. Нещодавно апеляційний суд скасував її як незаконну. Але свою справу вона зробила.

Кицюк вже 3 роки як мав би бути звільнений, але продовжує залишатись на посаді і отримав за цей час понад 1 мільйон гривень зарплати, хоча й нічого не робить.

Позов Кицюка задовольнили

Паралельно Кицюк оскаржив до Верховного Суду відмову ВРП внести подання про його призначення. У грудні 2019 року колегія суддів під головуванням Валентини Юрченко задовольнила його позов. Вирішили, що Кицюк не вчинив нічого такого, щоб йому не можна було здійснювати правосуддя пожиттєво.



Царевич та Кицюк / Колаж 24 каналу

Щодо Юрченко є негативний висновок Громадської ради доброчесності. Саме за її участі Степана Бандеру позбавили звання Героя України. Тепер зрозуміло, хто для Юрченко герой.

ВРП підігрує Кицюку

Але ще більше здивувала позиція ВРП. Зазвичай вона оскаржувала усі рішення не на її користь. Навіть очевидно програшні. А тут, попри сильну та аргументовану позицію, вирішили одразу ж здатись і навіть не подавати апеляції. Тобто ВРП так відверто і демонстративно підігрує Кицюку, що це схоже на черговий плювок на очікування суспільства та справедливість.

Призначення Кицюка суддею безстроково

Далі більше – вже 15 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя розглядатиме питання про призначення Віктора Кицюка суддею безстроково. Очевидно, що його шанси повернутись до здійснення кривосуддя дуже високі. Мабуть, владі знову потрібен пул безвідмовних суддів, які готові сліпо виконувати її вказівки та засуджувати невинних.

Недоброчесні суддівсько-родинні зв'язки

Для повної картини не можна не згадати про дуже цікаву родину Кицюка. Його колишня дружина Вікторія Жовноватюк – суддя Солом'янського суду Києва. Вона відома тим, що вибула з конкурсу до Вищого антикорсуду через те, що міжнародні експерти на чолі з сером Ентоні Хупером засумнівались у її доброчесності.

Теперішня цивільна дружина Кицюка теж суддя з того ж Печерського суду – Крістіна Константінова. Вона санкціонувала обшук в активіста автомайдану після того, як він допоміг задокументувати ексголову Голосіївського суду Києва Олену Первушину на незадекларованому авто.



Колишня жінка Кицюка – Вікторія Жовноватюк / Фото з особистої фейсбук-сторінки Жовноватюк

Рідна сестра Кицюка Людмила Кицюк також працює у Печерському суді. Саме вона причетна до незаконного розподілу справ щодо автомайданівців на Кицюка та Царевич. Тоді вона була помічницею Інни Отрош.

Після встановлення факту маніпуляції з авторозподілом не лише не звільнена, але й стала помічником нового голови суду – Руслана Козлова. Мабуть, такі навички потрібні новому керівництву.

Майновий стан судді

За час поки Кицюка судять, він суттєво покращив свій майновий стан.

З 2019 року живе у симпатичному будинку.

І їздить на дорогому мерседесі.

Все оформлено на третіх осіб. Власником будинку, ймовірно, є вихователька дитячого садочку, а авто – у власності матері.



Будинок Кицюка / Скриншот з відео

Повернення до кривосуддя

Такий колоритний персонаж завдяки Вищій раді правосуддя вже скоро може повернутись до кривосуддя. Однак якщо Кицюк та його покровителі вважають, що ми припинимо боротись, то дуже помиляються.

Тільки тепер є додатковий аргумент, що для оздоровлення судової системи потрібно не лише звільнити таких як Кицюк, але, у першу чергу, повністю перезавантажити Вищу раду правосуддя.