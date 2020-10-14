Повернення компенсації за "пакунок малюка": кошти отримали 14 тисяч сімей
Грошову компенсацію натуральної допомоги "пакунок малюка" вже розпочали надавати. Її отримали на картки 14 тисяч сімей новонароджених.
Заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов в ефірі "UA: Київ" заявив, що на сьогодні "Приватбанк" вже видав 47 тисяч карток. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мінсоцполітики.
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За його словами, в управлінні соціального захисту зараз є понад 26 тисяч заявок.
Проєкт чудово показав себе за дуже короткий термін,
– сказав Лебедцов.
Як оформити картку для отримання грошової компенсації
- Необхідно звернутися до "Приватбанку".
- Отримати соціальну картку.
- Потім звернутися до управління соціального захисту із наступним переліком документів:
► свідоцтвом про народження;
► довідкою з пологового будинку, що не отримували пакунок малюка;
► паспортом;
► іншими – за необхідності.
Повернення "пакунку малюка"
Також заступник міністра також прокоментував ухвалений Верховною Радою законопроєкт про "повернення пакунку малюка".
Він зазначив, що у батьків повинен бути вибір: комусь потрібна натуральна допомога, а комусь потрібні кошти. "Коли пакунок малюка буде, ми розмовлятимемо після підписання закону президентом України. Тоді будуть розроблені порядки використання коштів і порядок надання натуральної допомоги", – додав Лебедцов.