Грошову компенсацію натуральної допомоги "пакунок малюка" вже розпочали надавати. Її отримали на картки 14 тисяч сімей новонароджених.

Заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов в ефірі "UA: Київ" заявив, що на сьогодні "Приватбанк" вже видав 47 тисяч карток. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мінсоцполітики.

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За його словами, в управлінні соціального захисту зараз є понад 26 тисяч заявок.

Проєкт чудово показав себе за дуже короткий термін,

– сказав Лебедцов.

Як оформити картку для отримання грошової компенсації

Необхідно звернутися до "Приватбанку".

Отримати соціальну картку.

Потім звернутися до управління соціального захисту із наступним переліком документів:

► свідоцтвом про народження;

► довідкою з пологового будинку, що не отримували пакунок малюка;

► паспортом;

► іншими – за необхідності.

Повернення "пакунку малюка"

Також заступник міністра також прокоментував ухвалений Верховною Радою законопроєкт про "повернення пакунку малюка".

Він зазначив, що у батьків повинен бути вибір: комусь потрібна натуральна допомога, а комусь потрібні кошти. "Коли пакунок малюка буде, ми розмовлятимемо після підписання закону президентом України. Тоді будуть розроблені порядки використання коштів і порядок надання натуральної допомоги", – додав Лебедцов.

Згідно з законом, вартість натуральної допомоги "пакунок малюка", відповідно до бюджетного фінансування, становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини.