За повернення Марківа до України Аваков заплатив власні гроші – майже 24 тисячі євро
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заплатив власні гроші за літак Falcon, яким нацгвардійця Віталія Марківа доправили з Італії до України. Мовиться про суму у майже 24 тисячі євро.
Докладніше про ініціативу очільника МВС
Про те, що Аваков із власної кишені виклав 23 879 євро, у коментарі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він наголосив, що зради тут немає.
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Обставини вимагали оперативно забрати Марківа в Україну. Арсен Аваков хотів, аби Віталій Марків якнайскоріше вилетів із Італії та повернувся до України. А зробити це інакше, ніж узяти чартерний літак, можливості не було. Я вважаю, що це добре,
– зауважив Геращенко.
Один із керівників МВС додав, що цю інформацію передали до НАЗК. І вже сьогодні, 5 листопада, на їхньому сайті можна буде побачити відповідні зміни в декларації Авакова.
До теми Геращенко розповів деталі у справі Марківа: що відомо
Літак, на якому Віталій Марків повернувся до України / Фото PavlovskyNews
Справа Віталія Марківа: що відомо
- У 2019 році суд в італійському місті Павія засудив до 24 років ув'язнення бійця Нацгвардії України Віталія Марківа.
- Українця визнали винним в загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом на Донбасі у 2014 році.
- 3 листопада Апеляційний суд Мілана провів заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Його повністю виправдали та відпустили на волю.
- 4 листопада літак з нацгвардійцем приземлився в Україні. На аеродромі Нацгвардії на Марківа чекали родичі, дружина, друзі та багато журналістів. Також на місці події була поліція та Нацгвардія. На летовище прибув і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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