Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заплатив власні гроші за літак Falcon, яким нацгвардійця Віталія Марківа доправили з Італії до України. Мовиться про суму у майже 24 тисячі євро.

Докладніше про ініціативу очільника МВС

Про те, що Аваков із власної кишені виклав 23 879 євро, у коментарі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він наголосив, що зради тут немає.

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Обставини вимагали оперативно забрати Марківа в Україну. Арсен Аваков хотів, аби Віталій Марків якнайскоріше вилетів із Італії та повернувся до України. А зробити це інакше, ніж узяти чартерний літак, можливості не було. Я вважаю, що це добре,

– зауважив Геращенко.

Один із керівників МВС додав, що цю інформацію передали до НАЗК. І вже сьогодні, 5 листопада, на їхньому сайті можна буде побачити відповідні зміни в декларації Авакова.

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Літак, на якому Віталій Марків повернувся до України / Фото PavlovskyNews

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