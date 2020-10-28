За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія технічний огляд може почати знову діяти з 2022 року. Його скасували через корупційну складову, бо довідку можна було купити.

Про те, чого слід очікувати від повернення техогляду – в ефірі 24 каналу розповів автомобільний експерт Євген Гудущан. Він також повідомив, що може змінитись.

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Повернення обов'язкового техогляду

Це вимога Європейського союзу, однак наші реалії трохи відрізняються. Як повідомив експерт, середній вік автомобіля в Україні складає 22 роки, в ЄС – 11 років. Це пов'язано з рівнем доходу людей. Тому якщо застосувати європейські правила техогляду, то половина його просто не пройде.

Тоді доведеться або давати хабарі, або утилізувати автомобілі,

– вважає експерт.

Плюси й мінуси

Офіційна статистика Нацполіції показує, що через неналежний технічний стан авто трапляється менше ніж 1% аварій. Навіть якщо усі машини будуть в ідеальному стані, автопригод менше не стане, вважає експерт.

Ми повинні також дотримуватися умов ЄС, насамперед – екологічних.

"В Україні кожен водій зацікавлений в тому, що його автомобіль був у належному стані. Та система, яка зараз чинна, припускає повну відповідальність за технічний стан своєї машини. Тому ці зміни – позитивні", – наголосив фахівець.

Як це працюватиме тепер?

Планують зобов'язати легковики й вантажівки з масою до 3,5 тонн проходити першу перевірку через 4 роки з моменту реєстрації, а потім кожні 2 роки.

Мотоцикли з двигуном об'ємом понад 125 кубічних сантиметрів повинні будуть проходити перевірку кожні 2 роки.

Дивіться відео 24 каналу про повернення обов'язкового техогляду: