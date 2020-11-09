Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков порівняв процеси повернення анексованого Криму та окупованого Донбасу під контроль України. На його думку, з Кримом може бути "легше".

У Криму не було бойових дій, тож півострів легше буде повернути "назад в Україну", ніж Донбас. Про це говорив віцепрем'єр-міністр уряду України Олексій Резніков у інтерв’ю "Радіо Свобода", опублікованому 8 листопада.

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Повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію – більш навіть, можливо, легкий варіант. Тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито,

– сказав Резніков.

Натомість у Криму є інше "завдання, яке треба вирішувати" – це заміщення росіянами-окупантами населення після анексії.

Міністр поскаржився, що "легко все не буває", адже "ми живемо у світі, коли класичні війни вже не ведуть – ведуть гібридні". А це означає, що й у відповідь треба робити "гібридні ходи".

Зауважимо два нюанси:

За даними Офісу генерального прокурора, за час анексії Криму Росією півострів залишили приблизно 48 тисяч людей. Водночас триває активне заселення півострова росіянами , багато прибулих – військові.

, багато прибулих – військові. Слова Резнікова про відсутність бойових дій у Криму дещо неповні – таких боїв, як на Донбасі, там не було, але кров проливали. Росія анексувала Крим у березні 2014, тоді "зелені чоловічки" блокували українські військові частини. Деякі позиції українців захопили штурмом, у бою загинув прапорщик ЗСУ Сергій Кокурін.

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