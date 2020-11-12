Протягом кількох днів на острові Крит, що у Греції, йшли потужні дощі. Після цього 10 листопада розпочалась повінь, яка завдала чималих збитків помешканням та майну місцевих жителів.

Автівки зносили потоки мулу

Лише за добу на острові випало 250 міліметрів опадів. Дощі не припинялись протягом кількох днів. Про це повідомляє Greek City Times.

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Від високої води врятували десятки людей. Деякі з них сиділи на дахах будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Проте затопило сотні житлових будинків, а автівки просто зносили потужні потоки води та мулу.

Постраждала столиця Криту – Іракліон

Постраждала і столиця острова – Іракліон. Людям досі рекомендують залишатись вдома і не виходити на вулицю. Не працюють і навчальні заклади.

Саме східна частина Іракліона, а також невеликі містечка та села найбільше потерпіли від високої води.

Дивіться фото жахливої повені / Фото зі ЗМІ:

Дивіться відео з Криту:

Heavy rains and flash floods hit Greek island of Crete, turning roads into rivers. pic.twitter.com/kjk4nHLoLs — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 11, 2020

Minoan palace in Malia, Crete floods after failure of drainage system during heavy rain https://t.co/7y3SgNs3CY pic.twitter.com/LObhz8TGmO — Greekcitytimes (@greekcitytimes) November 12, 2020

Dozens rescued after flash floods hit Crete, Greece - 10 inches of rain in 24 hours https://t.co/ViEgPoPCLz #grandsolar — Grand Solar Minimum (@grand_solar) November 11, 2020