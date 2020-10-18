У В'єтнамі щонайменше 70 людей стали жертвами масштабної повені. Зсуви ґрунту, які вона спричинила, обрушилися на казарми. 11 військових загинули, ще 11 – зникли безвісти.

Якщо врятувати армійців з-під завалів не вдасться, це стане найбільшою військовою втратою у мирний час. Про це заявили в Міноборони В'єтнаму, пише SCMP.

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В ніч на 18 жовтня відбулося 4 – 5 зсувів. Вони вибухнули як бомби. Здавалося, що вся гора ось-ось зруйнується,

– прокоментував місцевий чиновник Ха Нгок Дуонг.

Сильні опади впродовж тижня накривали центральну частину країни, що й призвело до повеней. До місця трагедії вирушила команда рятувальників, а також військові та чиновники. Їх попередили про ймовірність подальших зсувів у районі.



У В'єтнамі триває пошуково-рятувальна операція / Фото EPA



Повені у В'єтнамі забрали життя майже сотні людей / Фото AP

Ріки піднялися до рекордного рівня

Трагедія сталася лише за кілька днів після того, як 13 рятувальників були знайдені мертвими після невдалої спроби врятувати працівників гідроелектростанції, охопленої зсувом.

Метеорологи заявили, що загальна кількість опадів у кількох районах В'єтнаму перевищила 2 метри. Місцеві річки піднялися до найвищого рівня води за останні 20 років, а найсильніші дощі очікують у найближчі кілька днів.