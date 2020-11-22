Висока вода на півдні Італії: затоплені дороги і проблеми з транспортом – вражаючі фото та відео
На півдні Італії після потужних опадів розпочалась повінь. Найбільше постраждали провінції Кротоне та Палермо. У кількох регіонах країни надзвичайні служби оголосили помаранчевий рівень тривоги.
Через повінь виникли проблеми зі сполученням
У муніципалітеті Мелісса, що у Кротоне, упав автомобільний міст. На щастя, в результаті ніхто не постраждав. Про це інформує видання ANSA.
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Деякі автомобільні шляхи перекрили, транспортне сполучення порушене. Навіть до аеропорту Палермо було складно дістатись потягом, лише близько 10:00 22 листопада залізничний рух стабілізувався.
У Меліссі обвалився міст / Фото ANSA
Проблеми і на острівній частині країни. На Ліпарських островах, що на північ від Сицилії, потужні пориви вітру. Сполучення з материком немає з 21 листопада.
Синоптики попереджають про штормовий вітер
Синоптики попереджають, що негода триматиме у полоні регіон Калабрія ще протягом дня. Метеорологи попереджають про штормовий вітер, найбільші пориви якого – на узбережжі.
Найбільше постраждала Калабрія / Фото ANSA
Дивіться відео з провінції Кротоне:
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