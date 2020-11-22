На півдні Італії після потужних опадів розпочалась повінь. Найбільше постраждали провінції Кротоне та Палермо. У кількох регіонах країни надзвичайні служби оголосили помаранчевий рівень тривоги.

Через повінь виникли проблеми зі сполученням

У муніципалітеті Мелісса, що у Кротоне, упав автомобільний міст. На щастя, в результаті ніхто не постраждав. Про це інформує видання ANSA.

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Деякі автомобільні шляхи перекрили, транспортне сполучення порушене. Навіть до аеропорту Палермо було складно дістатись потягом, лише близько 10:00 22 листопада залізничний рух стабілізувався.



У Меліссі обвалився міст / Фото ANSA

Проблеми і на острівній частині країни. На Ліпарських островах, що на північ від Сицилії, потужні пориви вітру. Сполучення з материком немає з 21 листопада.

Синоптики попереджають про штормовий вітер

Синоптики попереджають, що негода триматиме у полоні регіон Калабрія ще протягом дня. Метеорологи попереджають про штормовий вітер, найбільші пориви якого – на узбережжі.

Найбільше постраждала Калабрія / Фото ANSA

Spare a thought for Italy today, there's a terrible flood going on in the Calabria region pic.twitter.com/B0gz5oxn1p — Francesca Tacchi ★ Italian history & shitposting (@jackdaw_writes) November 21, 2020

Дивіться відео з провінції Кротоне: