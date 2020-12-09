Венеція пішла під воду: місто потерпіло від потужних опадів – вражаючі фото, відео
У Венеції побільшало води, проте вона – не лише у каналах, а й на площах та вулицях. Після зливних дощів у місті не активували систему бар'єрів проти повеней. Постраждали історичні пам'ятки та різноманітні заклади.
У місті прогнозували значно менший рівень води
Місцеві жителі звинувачують у цьому неправильні прогнози, згідно з якими приплив мав становити лише 1,2 метра. Про це інформує The Guardian.
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Проте, кажуть очевидці, вода піднялась на щонайменше 1,5 метра.
Ситуація справді погана, оскільки ми її не очікували. Це розчаровує, оскільки ми думали, що з нашою системою подібні речі більше не відбуватимуться, але натомість ми повернулися до старих проблем.
– сказав Матео Секкі, місцевий активіст
Від повені постраждав Собор Святого Марка
Постраждала базиліка Святого Марка – головний собор міста. Притвор 1000-літнього храму у воді. Під загрозою – і внутрішні каплиці.
Також вода завдала збитків барам та ресторанам. Власники закладів поки не визначились з сумою завданої шкоди.
Дивіться вражаючі фото з Венеції / Фото AP, Getty Images:
Дивіться відео з Венеції:
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