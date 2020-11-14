Торговельні заклади, у яких відведено понад 60% площі під продукти харчування, можуть працювати під час карантину вихідного дня. Крім того, обмежувати свій асортимент вони не повинні.

Що сказав Ляшко

Правоохоронці вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє МОЗ.

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Ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Відповідним пунктом постанови про карантин вихідного дня дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу,

– пояснив Ляшко.

Карантин в Україні: головне

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив нові карантинні обмеження.

Так, в Україні більше немає поділу на 4 зони карантину.

Натомість по всій території країни діє загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони.

Крім того, у всі суботи та неділі листопада діятиме карантин вихідного дня.

Він передбачає, що на вихідних працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки.

У низці міст України ресторатори та підприємці вийшли на протест через нові обмеження.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу