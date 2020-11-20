Повний локдаун на 2 тижні: мер Франківська Марцінків оприлюднив плани Кабміну щодо карантину
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків переконує, що карантин вихідного дня був певною підготовкою для більш жорстких заходів. Тому найближчим часом Кабмін може запровадити повний локдаун, і триватимуть такі заходи кілька тижнів.
Докладніше про заяву Марцінків щодо повного локдаун
Про це Марцінків заявив після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Відповідне повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці франківського міського голови.
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Позиція уряду є незмінною – карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювали думку, що це певна підготовка до повного локдауну,
– розповів Марцінків.
Мер Франківська наголосив, що такий крок призведе до катастрофи для економіки, особливо сильно локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.
Також він повідомив, що з прем'єром мерам вдалося домовитися щотижня зустрічатися та обговорювати питання карантину. Зокрема, Шмигаль попросив пропозиції щодо повного локдану.
Коли та на скільки часу уряд хоче запровадити повний локдаун
- За песимістичного сценарію локдаун на два тижні введуть 10 – 15 грудня.
- За оптимістичного – 20 – 25 грудня.
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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати
- Карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 – 15 листопада. Триватиме він 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
- Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.
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