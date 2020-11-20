Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків переконує, що карантин вихідного дня був певною підготовкою для більш жорстких заходів. Тому найближчим часом Кабмін може запровадити повний локдаун, і триватимуть такі заходи кілька тижнів.

Докладніше про заяву Марцінків щодо повного локдаун

Про це Марцінків заявив після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Відповідне повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці франківського міського голови.

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Позиція уряду є незмінною – карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювали думку, що це певна підготовка до повного локдауну,

– розповів Марцінків.

Мер Франківська наголосив, що такий крок призведе до катастрофи для економіки, особливо сильно локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.

Також він повідомив, що з прем'єром мерам вдалося домовитися щотижня зустрічатися та обговорювати питання карантину. Зокрема, Шмигаль попросив пропозиції щодо повного локдану.

Коли та на скільки часу уряд хоче запровадити повний локдаун

За песимістичного сценарію локдаун на два тижні введуть 10 – 15 грудня.

За оптимістичного – 20 – 25 грудня.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 – 15 листопада. Триватиме він 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу