В Україні багато говорять про введення жорсткого карантину на період зимових свят. Втім, конкретних строків та обмежень поки що не називають.

Сайт 24 каналу розповідає, чи очікувати найближчим часом введення повного локдауну та коли влада може посилити карантин.

Читайте також Що таке локдаун і за яких умов його можуть ввести в Україні

Що кажуть експерти

Експерти впевнені, що введення локдауну в Україні – неминуче. Так, Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що в останні дні багато урядовців та політиків висловлюються за запровадження повного карантину на 3-4 тижні.

Також не визначено, що буде з міським громадським транспортом. Не виключено, що тут будуть запроваджені обмеження. Наприклад, будуть пускати 50 % від сидячих місць. Досвід України та інших країн показав, що карантин в будь-якому вигляді не зупиняє розповсюдження хвороби. Натомість наносить величезну шкоду економіці країни. Тому влада має зосередитися на створенні додаткових місць в лікарнях та забезпеченні їх необхідним обладнанням та ліками, – зазначив Хмелевський.

Він додав, що залишається питання щодо закриття шкіл та дитячих садків, які, швидше за все, залишать відкритими. Дійсно, нещодавно в Верховній Раді заявили, що школи та дошкільні навчальні заклади працюватимуть навіть під час жорсткого карантину.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", каже, що дії уряду абсолютно непередбачувані, а тому українцям слід готуватись до найгіршого, і це найгірше може бути запроваджене будь-якої миті.

У своїх прогнозах я можу ґрунтуватись лише на запровадженому весною карантині. Тому варто очікувати раптових заборон на роботу всіх розважальних та торгівельних закладів. Варто очікувати заборон на роботу громадського транспорту, на авіаперельоти. Тому будь-який відпочинок за кордоном – це ризик. Робота бізнесу також під постійною загрозою, – ділиться думкою Сінченко.

Він додав, що владі варто заздалегідь озвучувати свої плани, але при цьому слід розуміти, що карантин вводиться для того, щоб підготувати медичну систему, щоб виграти час.

Карантин не припиняє епідемію, лише відстрочує в часі пік захворювання. Якщо належної підготовки не було зроблено за півроку, то яка гарантія, що її зроблять нині?, – зазначив експерт.

Андрій Скіпальський, експерт з громадського здоров’я в ефірі Українського радіо сказав, що протягом останніх днів повідомлення схилилися в бік жахаючої картинки розповсюдження коронавірусної інфекції і це певна ознака того, що уряд готовий запропонувати у найближчий час повний локдаун.

Якщо відкинути політичну складову, то, на мою думку, це потрібно запроваджувати і цей єдиний інструмент, який є в Україні, оскільки інші інструменти з тих чи інших причин не доступні нам. Оцінюють зараз мінімально і максимально ─ це три тижні. В теперішніх умовах, коли ми постійно оглядаємося на економічний стан, мінімум три тижні потрібно для того, щоб зменшити і розірвати ланцюжок передачі вірусу, а також подивитися на ефект, ─ сказав Скіпальський.

За підрахунками експертів Київської школи економіки, якщо зараз ввести карантин зразка весни 2020 року, протягом одного місяця економіка України втратить 0,3 в.п. ВВП. Загалом при повторенні формату обмежень близького до весняного карантину, потреби у фінансовій допомозі бізнесу і населенню складуть приблизно 23 млрд грн. За оцінками Центру макроекономічного моделювання, продовження "карантину вихідного дня" до кінця року призведе до втрати 0,14 в.п. ВВП.

За умови продовження карантину "вихідного дня" захворюваність зростає, при цьому Україна програє і на епідеміологічному, і на економічному фронті, бо частина підприємств змушені не працювати в суботу і неділю. Якщо введуть повний карантин до кінця року, то він буде менш болючий, ніж навесні, і матиме незначний вплив на економіку, – вважає Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Також по темі Карантин вихідного дня: що працюватиме у вихідні і чи буде ефективним обмеження

Що кажуть у владі

Ще у середині листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих COVID на добу.

Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткий карантин. Для нас головне – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це (станеться локдаун медичної системи – ред.) вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему, – сказав Степанов.

Цікаво, що раніше про повний локдаун у владі говорили при 9,5 тисячах хворих на добу, а трохи згодом називали цифру у 15 тисяч хворих.

Міністр культури Олександр Ткаченко також запропонував ввести двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів.

Моя особиста думка - краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад, у зумі. Принаймні буде що згадати, – сказав Ткаченко.

А от міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун терміном не менше трьох тижнів.

Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей, – зазначив Аваков.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також сказав, що наразі в уряді готуються до всіх можливих сценаріїв – зокрема, і до можливого введення карантину на зимові свята.

Про введення більш жорстких заходів зараз не йдеться. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення стану в країні, – підкреслив Шмигаль.

Коли можуть ввести локдаун