Верховна Рада провалила голосування проти карантину вихідного дня. І це попри те, що більшість фракцій жорстко розкритикували рішення Кабміну про локдаун вікенду.

Політолог Володимир Фесенко запевнив, що у законопроєкті парламенту не було альтернативи. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Повний локдаун неминучий

За його словами, скасувати карантин вихідного дня не означає розв'язати проблему. Якщо нічого не робити, то Україну чекає гуманітарна та медична катастрофа.

Повний локдаун неминучий. Він буде не таким довгим як навесні, скоріш за все, декілька тижнів. Але якщо ми вийдемо за рубіж понад 15 тисяч хворих за добу, то локдаун буде питанням часу,

– зазначив Фесенко.

Попри це, на думку експерта, жоден обмежувальний захід зараз не спроможний зупинити епідемію повністю. Якщо запровадити локдаун на 2 місяці, то він вб'є економіку.

Критика карантину

Політолог відзначив, що критики карантину вихідного дня пропонують 2 альтернативи:

жодних обмежень, нічого не робити;

повний локдаун.

Зауважимо. У Верховній Раді не вистачило голосів, щоб підтримали проєкт постанови № 4381 щодо рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня. За проєкт постанови проголосували 149 народних обранців. Необхідний мінімум – 226 голосів.

Карантин вихідного дня є м'яким компромісом цих альтернатив. "Немає позитивного рішення. Будь-який вибір – це вибір з більшого чи меншого зла", – сказав Фесенко.

Хто виступає проти повного локдауну

Політолог запевнив, що проти карантину виступають кандидати в мери перед другим туром виборів. Їм це не є вигідно, адже локдаун стосуватиметься місцевого бізнесу, який є джерело податків для бюджету. Ба більше, часто саме місцевий бізнес є спонсором виборчої кампанії мера.

Карантин вихідного дня: головне



Обмеження упродовж карантину вихідного дня / Інфографіка 24 каналу