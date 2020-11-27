На тлі зростання кількості нових добових випадків COVID-19 у владі все більше говорять про тотальний локдаун в Україні. Наразі чиновники розглядають кілька дат, аби його запровадити.

Поки є лише версії, відповідного обговорення у Кабміні ще не було. Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела у Кабміні та Офісі Президента.

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► Одна з ймовірних дат жорсткого карантину – з 25 грудня по 17 січня. Саме ці терміни влада обговорювала з міськими головами та губернаторами напередодні

► Динаміка поширення коронавірусу щодня зростає, тому обмеження можуть посилити і раніше. Тому ще один варіант, який розглядає влада – повний локдаун з 7 до 20 грудня.

Наразі це – лише можливі варіанти розвитку подій. Адже станом на 27 листопада остаточного рішення щодо запровадження жорстких карантинних обмежень ще немає.

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