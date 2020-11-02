Гучного розголосу набула публікація 24 каналу щодо буцімто скасування закону про мову. З огляду на це, пояснюємо, що насправді трапилося, а передовсім те, що Конституційний Суд України не скасував дію закону про функціонування української мови як державної.

Свою позицію щодо публікації, яка розповідає про буцімто скасування закону про мову, пояснює 24 канал.

Насправді Конституційний Суд України розглядатиме питання щодо конституційності закону про мову лише у вівторок, 3 листопада. Тож жодного рішення поки немає.

З огляду на резонансність діяльності Конституційного Суду останнім часом, 24 канал почав готувати заготовки на наступні питання, які розгляне КСУ – як на визнання закону конституційним, так і на буцімто неконституційним.

Так діють й інші ЗМІ – це зроблено для того, аби оперативно передати інформацію, яка хвилює суспільство. Втім, у цьому процесі трапилася прикра технічна помилка й одна з версій публікації випадково була опублікована.

Враховуючи вище зазначене, перепрошуємо в наших читачів за це непорозуміння й усвідомлюємо, якого резонансу могла викликати наша помилка.