Понад 100 нардепів від партії "Слуга народу" 21 жовтня відправились на Донбас. ЗА 2 дні поїздки парламентарі планують поспілкуватися з цивільними та військовослужбовцями. Експерт з питань управління репутацією вважає, що будь-які дії політиків чи партій в момент передвиборчої кампанії так чи інакше є піаром чи агітацією.

Тому що сам факт спілкування "слуг народу" з цивільними та військовими, проживання на лінії розмежування може певною мірою змінити думку людей щодо того, за кого голосувати на виборах. Про це Борис Тизенгаузен розповів в ефірі 24 каналу.

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На його думку, для місцевих жителів це позитивна історія. Адже в зону ООС приїхало багато народних депутатів саме до них.

Щодо політтехнологічного боку – поїздка "Слуги народу" теж зіграє позитивну роль. Експерт пояснив, що певні політичні сили намагалися монополізувати історію армії, спілкування з військовослужбовцями.

Відтак тут "слуги" розв'язують 2 завдання:

показати себе, поспілкуватися з людьми, подивитися, що там відбувається, зробити висновки. Борис Тизенгаузн припустив, що це буде своєрідна багатоходівка. Депутати приїдуть на Донбас, проведуть якесь засідання;

спробувати відтягнути цю монополію на армію в інших політичних сил.

З точки зору політтехнології, хід – правильний. Однак варто пам'ятати, що 24 жовтня там навіть не буде назви "Слуга народу". Адже триватиме день тиші,

– пояснив експерт з питань управління репутацією.

Він також наголосив, що будь-яка поїздка політика, депутата, який вміє спілкуватися з виборцями, так чи інакше схиляє чашу терезів у його бік. Зокрема, якщо кандидат говорить та обіцяє правильні речі.

"Думаю, що електорально результат буде. Однак тут більше медійна складова. Зустріч може охопити максимум 500 людей. Але поїздка та її результати широко висвітлюватимуться в ЗМІ", – підсумував Борис Тизенгаузен.

Поїздка "Слуги народу" на Донбас: що відомо