19 листопада відбулося позачергове засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Під час відеоконференції сторонам вдалося домовитись про деталі розблокування роботи КПВВ у регіоні.

На порядку денному позачергової зустрічі сторін було забезпечення пересування громадян України через КПВВ. Про це інформує пресслужба Української делегації в ТКГ.

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На переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ "Золоте" та "Щастя". Робота триває,

– мовиться у повідомленні.

Водночас пристати на пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та Німеччини провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася.



Чергове засідання ТКГ заплановане на 24 – 25 листопада.

Зауважимо, що раніше українська делегація запропонувала Москві провести кілька засідань підгруп ТКГ. Як видно, російська сторона погодила лише зустріч гуманітарної підгрупи.

Окрім розблокування роботи КПВВ, Україна наголошувала на пріоритетності питання обміну полоненими. Раніше глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб. Він зауважив, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитись і щодо решти позицій.