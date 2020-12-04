Під час напрацювання законопроєкту щодо відповідальності за брехню в деклараціях більшість представників політичних фракцій наполягали на покаранні, що не пов'язане з позбавленням волі. Проте у майбутньому є шанси розглянути зміни до статті щодо посилення кримінальної відповідальності.

Ухвалений закон щодо відповідальності за недостовірне декларування можна назвати початком виходу з кризи. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник президента України в КСУ Федір Веніславський.

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Він зазначив, що відповідне ухвалення вказує на те, що влада послідовна у боротьбі з корупцією. Однак є питання щодо власне відповідальності, зокрема до суворості покарання, сказав експерт.

За інформацією представник президента в КСУ, Зеленський наполягав, що за брехню в деклараціях має бути позбавлення волі на достатньо суттєві строки. Багато представників політичних сил заявили про те, що встановлений закон передбачає не ту міру відповідальності, проте "вони дещо лукавлять", сказав Веніславський

Голосування у ВР та коментарі, які дають представники – це різні речі. Якби розглядали законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі, то, ймовірно, за нього б не проголосували. Багато нардепів приховують свої статки,

– розповів експерт.

Водночас він додав, що притягнення особи до кримінальної відповідальності передбачає наявність в особи судимості, факт якої означає – ця особа вже не може бути державним службовцем або службовцем органів місцевого самоврядування.

За словами Федора Веніславського, ініціювати посилення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі та зменшення порогу буде й "Слуга народу". Ймовірно, це можуть зробити у найближчі тижні, тоді відповідні законопроєкти будуть зареєстровані у Раді, сказав він. Проте зазначив, що невідомо, чи наберуться голоси.

Відновлення роботу суду

Представник президента в КСУ зауважив, що декілька суддів Конституційного Суду України перебувають на лікарняному і спрогнозувати, чи вийдуть вони до 8 грудня наразі не можна.

Якщо не буде 12 суддів на робочому місці, то робота Конституційного Суду не відновиться,

– зазначив Веніславський.

Він сказав, що наразі не виключено, що до Нового року можуть провести конкурси та розглянути питання щодо суддів.

Водночас представники Венеціанської комісії висловили побажання – щоб парламент не приступав до розгляду законопроєктів пов'язаних з діяльність КСУ чи оновлення суду доки не буде ухвалено висновок комісії, повідомив Федір Веніславський.

Скандал довкола КСУ: коротко

27 жовтня Конституційний Суд України скасував статтю про кримінальну відповідальність за неправдиве е-декларування.

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо припинення повноваження суддів КСУ та визнати рішення про декларування "нікчемним". Водночас Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо відновлення прав НАЗК.

щодо відновлення прав НАЗК. Нещодавно президент України закликав Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення Конституційного Суду. Прохання розглянуть на засіданні 11 грудня.



Скасування відповідальності за неправдиве декларування / Інфографіка 24 каналу