У Харкові знову спалахнула багатоповерхівка: загинула людина – фото, відео
У 12-поверховому будинку у Харкові 10 жовтня спалахнула пожежа. Вона виникла на першому поверсі, однак рятувальники встигли вивести з будівлю 33 людей, що були у небезпеці. На жаль, врятувати власника помешкання, де виник вогонь, не вдалося.
Трагедія трапилася на вулиці Кричевського, 39. Про це інформує пресслужба ДСНС у Харківській області.
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Рятувальникам надійшло повідомлення о 19:22 про загоряння у квартирі на першому поверсі. На момент прибуття вогнеборців там горіли меблі та домашні речі на площі у 8 квадратних метрів,
– мовиться у повідомленні.
Вогонь супроводжувався сильним задимленням, тож з верхніх поверхів довелося евакуйовувати людей.
Наслідки пожежі / Пресслужба ДСНС
Вже о 20:38 пожежу вдалося повністю ліквідувати. На жаль, у квартирі, яка горіла, рятувальники виявили тіло її загиблого власника.
За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем під час куріння.
Пожежа виникла на вулиці Кричевського у Харкові: карта