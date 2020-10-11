У 12-поверховому будинку у Харкові 10 жовтня спалахнула пожежа. Вона виникла на першому поверсі, однак рятувальники встигли вивести з будівлю 33 людей, що були у небезпеці. На жаль, врятувати власника помешкання, де виник вогонь, не вдалося.

Трагедія трапилася на вулиці Кричевського, 39. Про це інформує пресслужба ДСНС у Харківській області.

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Рятувальникам надійшло повідомлення о 19:22 про загоряння у квартирі на першому поверсі. На момент прибуття вогнеборців там горіли меблі та домашні речі на площі у 8 квадратних метрів,

– мовиться у повідомленні.

Вогонь супроводжувався сильним задимленням, тож з верхніх поверхів довелося евакуйовувати людей.



Наслідки пожежі / Пресслужба ДСНС

Вже о 20:38 пожежу вдалося повністю ліквідувати. На жаль, у квартирі, яка горіла, рятувальники виявили тіло її загиблого власника.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем під час куріння.

Пожежа виникла на вулиці Кричевського у Харкові: карта

Зверніть увагу! Це вже друга серйозна пожежа у багатоповерхівці в Харкові за останні кілька днів. До цього, 9 жовтня, спалахнула пожежа на вулиці Чоботарській. Тоді внаслідок пожежі теж загинула одна людина. Водночас рятувальники змогли врятувати одного з мешканців будинку, а ще 17 людей евакуювали на вулицю.