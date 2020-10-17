У Харківській області чоловік курив у квартирі, що призвело до пожежі. Мешканців багатоповерхівки евакуювали на вулицю. Однак власник помешкання, де сталося займання, загинув.

На Харківщині знову пожежа у багатоповерхівці: деталі

Прикрий інцидент трапився ввечері 16 жовтня. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловій п’ятиповерхівці на вулиці Софійській міста Ізюм Харківської області, повідомляє пресслужба ДСНС.

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На місце займання виїхали надзвичайники. Вони з’ясували, що на верхньому, п’ятому поверсі в одній з квартир горіли домашні речі на площі приблизно три квадратних метри.

Крім того, сильне задимлення було на сходовому марші. Існувала загроза отруєння продуктами горіння мешканців всього під’їзду. Тому рятувальники евакуювали 15 людей на вулицю.

О 19:51 вогонь вдалося локалізувати, а о 20:20 – повністю ліквідувати.

У результаті займання загинула людина

На жаль, жертв не вдалося уникнути. Під час гасіння вогню в осередку пожежі виявили тіло загиблого 58-річного господаря квартири.

За попередніми даними, пожежа виникла через власну необережність загиблого – він курив.

Зверніть увагу! Це вже третя серйозна пожежа у багатоповерхівці в області за останні дні. Попередня трапилася 10 жовтня у Харкові – у ній загинула людина. Ще 33 мешканців рятувальникам вдалося вивести на вулицю.



На Харківщині знову горіла квартира у багатоповерхівці / Фото ДСНС



Загинув власник помешкання / Фото ДСНС

Пожежа трапилася у багатоповерхівці у місті Ізюм: дивіться карту