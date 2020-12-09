Загорілася будівля колишнього дворянського зібрання в Полтаві вночі 9 грудня. Наразі рятувальники все ще намагаються загасити пожежу.

Понад 3 години у центрі Полтави горить історична будівля. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише "Суспільне".

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Займання у будівлі колишнього дворянського зібрання виникло 9 грудня, приблизно о 4:30.

Саме тоді рятувальники, за словами речника ДСНС у Полтавській області Віталія Шкаревського, й отримали виклик про пожежу.

Гасять вогонь приблизно 50 надзвичайників і 14 машин.

На щастя, постраждали внаслідок інциденту немає. Наразі також невідомо, що спричинило займання.

Що відомо про будинок Полтавського дворянського зібрання? Історична та архітектурна пам'ятка Полтави. Розташована на вулиці Соборності. Будівлю спорудили ще у 1810 році в стилі класицизму.



У Полтаві спалахнула історична будівля / Фото "Суспільного"



На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав / Фото "Суспільного"

Горить будинок дворянського зібрання у Полтаві: дивіться карту