У Харкові 9 жовтня спалахнула пожежа в чотирьохповерховому будинку на вулиці Чоботарській. Пожежа розпочалася на четвертому поверсі, після чого вогонь піднявся на горище. Внаслідок пожежі загинула 1 людина.

Пожежа розпочалася близько 16 години 9 жовтня. Втім ліквідувати її змогли лише після 20 години, повідомляє ДСНС України.

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Спалахнула одна з квартир на четвертому поверсі. Втім наразі причини пожежі залишаються невідомими. О 16:38 рятувальники змогли локалізувати пожежу на площі 300 квадратних метрів, після чого боролися з нею ще понад 2,5 години.

На жаль, внаслідок пожежі загинула одна людина. Водночас рятувальники змогли врятувати одного з мешканців будинку. Ще 17 людей евакуювали на вулицю.

До слова, для ліквідації такої великої пожежі залучили одразу 55 рятувальників і 13 одиниць техніки.

Вулиця Чоботарська в Харкові: карта