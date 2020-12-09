На місці пожежі в історичній будівлі в центрі Полтави виявили тіло загиблого. Поліція порушила кримінальну справу.

Про жертву жахливої пожежі у Полтаві повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

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Під час гасіння пожежі у приміщенні виявлено тіло людини,

– йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють особу та обставини загибелі людини.

За даним фактом відкрили справу за статтею про порушення пожежної безпеки. Санкція передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Пожежа в історичній будівлі Полтави: що відомо

Вогонь спалахнув приблизно о 4:30 9 грудня.

Загорівся літній майданчик кафе, що на вулиці Соборності. Згодом вогонь поширився на будівлю кінотеатру імені Івана Котляревського, в якій колись був будинок Полтавського дворянського зібрання.

О 09:16 пожежу вдалося локалізувати на площі 600 квадратних метрів.

На місці працюють правоохоронці.

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