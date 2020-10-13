Уже третій день поспіль палають схили найвищої гори Африки – Кіліманджаро. Пожежі почалися між туристичними таборами Мандара та Хоромбо, розташованими на висоті 2 743 та 3 720 метрів відповідно.

Пожежі на схилах найвищої вершини Африки тривають вже третій день. Про це інформує Управління національних парків Танзанії.

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Вогонь гасять сотні рятувальників, студентів та волонтерів.

На щастя, наразі вітер стих, тому малоймовірно, що він зможе роздмухати нові осередки вогню. Однак рельєф гори все ж ускладнює приборкання пожежі.

Вогонь спалахнув між туристичними таборами Мандара та Хоромбо. Вони розташованими на висоті 2 743 та 3 720 метрів відповідно.

Що відомо про Кіліманджаро? Гора є однією із найвищих у світі. Вона посідає четверте місце після Евересту, Аконкагуа та Мак-Кінлі. Висота Кіліманджаро становить 5 895 метрів. Гора є вулканом, однак жодного його виверження досі не відбулося.



Національний парк "Кіліманджаро", який створили навколо вершини, є привабливим туристичним місцем. Щороку туди приїжджають приблизно 50 тисяч туристів.

У Танзанії горять схили Кіліманджаро: Фото з твіттера

Як горять схили Кіліманджаро: дивіться відео

Updated video I received apparently of Mount Kilimanjaro a few hours ago. https://t.co/KJ4VcNN8sx pic.twitter.com/Ad3IYRpaKA — Benjamin Fernandes (@Benji_Fernandes) October 12, 2020

Mt.Kilimanjaro is on fire!!!



Species are being burnt, retweet for any body to help in putting out the fire!!! pic.twitter.com/EatSoyKY0d — Environmentalist Onjolo Victor (@onjolo_kenya) October 13, 2020

Fire on Mount Kilimanjaro on the Marangu route between Mandara Hut and Horombo. Fire started on Sunday which was exacerbated by heavy winds. Here is a video from the front line, courtesy of @NestorDenis. pic.twitter.com/dJVCf8dehH — Vickey Ganesh (@vickey_ganesh) October 12, 2020

На Кіліманджаро пожежі: дивіться карту