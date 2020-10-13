У Танзанії третій день горять схили Кіліманджаро: фото, відео
Уже третій день поспіль палають схили найвищої гори Африки – Кіліманджаро. Пожежі почалися між туристичними таборами Мандара та Хоромбо, розташованими на висоті 2 743 та 3 720 метрів відповідно.
Пожежі на схилах найвищої вершини Африки тривають вже третій день. Про це інформує Управління національних парків Танзанії.
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Вогонь гасять сотні рятувальників, студентів та волонтерів.
На щастя, наразі вітер стих, тому малоймовірно, що він зможе роздмухати нові осередки вогню. Однак рельєф гори все ж ускладнює приборкання пожежі.
Вогонь спалахнув між туристичними таборами Мандара та Хоромбо. Вони розташованими на висоті 2 743 та 3 720 метрів відповідно.
Що відомо про Кіліманджаро?Гора є однією із найвищих у світі. Вона посідає четверте місце після Евересту, Аконкагуа та Мак-Кінлі. Висота Кіліманджаро становить 5 895 метрів. Гора є вулканом, однак жодного його виверження досі не відбулося.
Національний парк "Кіліманджаро", який створили навколо вершини, є привабливим туристичним місцем. Щороку туди приїжджають приблизно 50 тисяч туристів.
У Танзанії горять схили Кіліманджаро: Фото з твіттера
Як горять схили Кіліманджаро: дивіться відео
На Кіліманджаро пожежі: дивіться карту