У Новобаварському районі Харкова 4 грудня сталася пожежа у багатоповерхівці. У результаті трагічного інциденту загинула жінка, іншу вдалося врятувати. Крім того, з будинку евакуювали частину мешканців, зокрема 5 дітей.

У Харкові горіла квартира: деталі

Інформація про пожежу у багатоповерхівці в Харкові надійшла до рятувальників 4 грудня, о 20:41. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.

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Займання трапилося у 9-поверховому житловому будинку на вулиці Академіка Богомольця, 29, що в Новобаварському районі.

На місце інциденту одразу виїхали 6 відділень служби порятунку на автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах.

На момент прибуття вогнеборців у квартирі на 6-му поверсі горіли меблі та домашні речі на площі 15 квадратних метрів.

О 21:33 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:09 остаточно ліквідувати. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюють.

Що відомо про жертв, постраждалих та евакуйованих

Рятувальникам вдалося витягти з вогню 57-річну жінку.

Крім того, через сильне задимлення з верхніх поверхів співробітники ДСНС вивели на свіже повітря 13 людей, із них 5 дітей.

Жертв, на жаль, не вдалося уникнути – під час гасіння пожежі у ліфті вогнеборці виявили тіло жінки.



У багатоповерхівці Харкова спалахнула пожежа / Фото ДСНС



Одна жінка загинула, іншу врятували, багато людей евакуювали / Фото ДСНС

Пожежа спалахнула в Новобаварському районі Харкова: дивіться карту