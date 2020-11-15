У турецькому Стамбулі 15 листопада сталася серйозна пожежа в історичній дерев'яній мечеті Ванікьой. Храм розміщується на берегу протоки Босфор.

Докладніше про пожежу в мечеті Ванікьой

Турецьким рятувальникам вдалося ліквідувати займання. Гасили пожежу як з води, так і з суші, також використовували авіацію. Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah

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Дивіться відео пожежі в старовинній мечеті в Стамбулі

İstanbul Çengelköy'de yangın! Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor pic.twitter.com/zgiZLrKGp9 — A Haber (@Ahaber) November 15, 2020

За даними ресурсу, дерев'яні частини конструкції вигоріли практично повністю. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будинки та лісовий масив, що розташовуються за мечеттю.

Участь у гасінні брала велика кількість пожежників. Чи хтось постраждав або загинув – наразі невідомо. Відповідні структури з’ясовують обставини інциденту.

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Що відомо про мечеть Ванікьой? Її збудували в XVII столітті під час правління османського султана Мехмеда ІV. Сам храм є дерев'яною спорудою з єдиним мінаретом. Розташовується він у стамбульському районі Ускюдар. До моменту займання мечеть була відкритою для вірян, попри солідний вік.

Пожежа в мечеті Ванікьой у Стамбулі: дивіться відео