У російському Ростові-на Дону вранці 6 грудня спалахнула пожежа на ринку "Класік". Там загорівся павільйон із піротехнікою. Пожежі присвоїли четвертий рівень складності.

Докладніше про пожежу в Ростові

Про інцидент стало відомими приблизно о 6:30 ранку. За останніми даними, вогонь уже охопив 3 тисячі квадратних метрів. Загальна площа двоповерхового павільйону становить 3,2 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляє агенція РИА-Новости з посиланням на представників обласного МНС.

Зверніть увагу У Каліфорнії знову спалахнули пожежі: тисячі людей евакуювали – моторошні фото, відео

У мережі вже опублікували кадри з місця події. На них видно, що від вогню почали вибухати петарди та феєрверки. Водночас клуби диму та запах гару розносяться округою. Однак про те, що вогонь може перекинутися на житлові будинки, поки не мовиться.

До гасіння вогню залучено понад 130 пожежників і більше ніж 40 одиниць техніки. Щоб не допустити поширення пожежі, гасіння вогню розбили на 4 бойові ділянки.

У Ростові загорівся павільйон із піротехнікою на ринку "Класік": дивіться відео

Наразі інформації про жертв чи потерпілих немає. Також невідомою залишається імовірна сума збитків.

Що відбувалося на ринку "Класік" у момент пожежі: відео

Ринок "Класік" – один із найпопулярніших ринків Ростова. Тут торгують непродовольчими товарами. Він розташовується на вулиці Мале Зелене Кільце.

Пожежа в павільйоні з піротехнікою на ринку "Класік" у Ростові / Фото МНС РФ